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貫徹永續循環經濟政策，臺南市仁德再生水廠榮獲2026建築園冶獎，開創全國首座「以水換水」新典範

記者游宜橙/臺南報導

為落實水資源永續循環並提升都市景觀，臺南市政府水利局推動之「臺南市仁德再生水廠新建工程」榮獲2026年度建築園冶獎，展現卓越成果。仁德再生水廠不僅是一座具備現代化淨水製程的基礎設施，更結合了銀級「淨零綠建築」理念與自然生態建築手法，將廠區打造成為融合藝術與環境教育的新地標。

本案基地位於匯集十鼓文創園區、奇美博物館等景點之仁德文化園區藝術聚落。設計上跳脫傳統廠房的刻板印象，外觀配合相鄰之仁德水資源回收中心色系以強化整體感，並以建築及景觀作為「永續再生」的公共藝術。最引人注目的入口「再生廣場」，中心設計反映著不斷湧出的再生水源，以莫比斯環型態象徵「無限循環，生生不息」，結合淨水植物與太陽能燈具，成為戶外解說的最佳場域。

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在建築體設計上，廠房採用低日射透過率的節能玻璃、屋頂太陽能板與隔熱措施，善用自然通風與採光以大幅降低空調與照明負荷。為因應工期，主體採用鋼結構與金屬三明治版等輕量化材質，並採工廠預製、現場組裝的模組化設計，不僅確保施工品質，更有效節省預算並減少廢棄物。環境永續方面，廠區綠覆率高達75%以上，設置滯洪池與雨水貯留設施提供回收澆灌，有效降低極端氣候暴雨對周邊環境的影響。保留的退縮綠帶與複層綠化，更與北側平地造林區及森林步道相互連結，形成具保護性的大範圍生態綠地。

此外，仁德再生水廠將廠房以外的區域規劃為開放空間，實現「全區景觀公園化」。廠內設置完善的無障礙通行與安全參訪動線，定期提供水環境教育導覽解說。夜間的建築景觀照明設計，讓再生水廠在夜晚閃耀，成為區域新亮點。

為了提供市民健康的居住環境，黃偉哲市長積極推動再生水相關建設，落實「一滴水至少用兩次」原則。仁德再生水廠平均每日可提供8,000噸之再生水量，是國內首座以換水方式提供再生水資源的設施，採用仿碳交易概念延伸開創「以水換水」模式，透過媒合奇美實業公司及台積電公司間用水交換，有效節省約17億元的管線建設成本、達成節能減碳目標，並確保雙方企業用水需求獲得滿足。

市長黃偉哲表示，近年面對極端氣候的挑戰，市府積極協調企業促成多方合作，除已完成專供高科技廠商製程使用之永康及安平再生水廠，市府團隊進一步推動第三座，也是全國首座以換水方式提供再生水的仁德再生水廠 。隨著仁德再生水廠的啟用，再生水應用將不再受地理限制，臺南市政府將傳統的水資中心自環保處理設施轉型為產水事業，未來市區及其他地區的企業將有機會受惠於這項創新的水資源管理模式，並帶動台灣循環經濟發展之里程碑。