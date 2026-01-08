貫理工業平鎮打造高自動化智慧園區 提升競爭力與營運韌性

桃園市長張善政致詞。圖：市府提供

桃園市長張善政今（8）日上午前往平鎮區，出席「貫理工業平鎮智慧園區開工動土祈福典禮」。張善政表示，面對國際關稅變局與國內人力短缺，智慧製造已成為產業轉型的關鍵策略，市府積極推動智慧製造政策，協助企業導入智慧化應用，因應國際關稅挑戰與機遇。

貫理工業平鎮智慧園區開工動土祈福典禮。圖：市府提供

張善政指出，貫理工業長期深耕美國汽車售後保險市場，在汽車構件與安全零組件領域具關鍵競爭力，能在高度重視安全與品質的市場中取得一席之地，不僅是企業成就，更是桃園的榮耀，期盼園區規劃興建的三棟廠房能如期如質完工營運，帶動更多企業往桃園智慧製造的目標邁進。

貫理工業廠房。圖：市府提供

貫理工業董事長江明衛表示，面對美國高關稅及國內人力斷層的傳統產業困境，公司積極轉型，打造高自動化的智慧園區，透過智慧製造模式提升競爭力與營運韌性，期盼未來園區建設落成後，能為桃園乃至台灣的經濟發展貢獻一份力量。

經發局表示，市府近年積極推動「桃園企業轉型三箭」，涵蓋智慧製造支援、淨零轉型輔導及創新人才培育，而貫理工業即為具代表性的成功案例。市府將持續以人才培育與產業輔導雙軸並進，協助企業導入數位與低碳轉型，支持企業在桃園穩健發展，將桃園打造成為具國際競爭力的智慧產業聚落。

