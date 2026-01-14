貫穿整年的重要賽局！ 謝金河點名「7檔股」：今年會很熱鬧





財訊傳媒董事長謝金河分享，美中太空競賽是今年重要的賽局，中國近期向聯合國國際衞星聯盟（ITU）提交涵蓋14個星座，超過20萬顆的衞星頻軌申請，在此之前美國的衞星有8500顆，中國只有903顆，謝金河認為，「低軌道衞星」會是貫穿資本市場一整年的熱門話題。

謝金河提到，美國以馬斯克為首的Space X今年會IPO，市場估計市值會從一兆美元起跳，可能會達到1.5兆美元；Amazon的太空計劃也積極展開，台灣很希望能和Amazon合作；美國的太空計劃從市場切入，最終目標在獲利極大化。而中國是國家政策，不在乎有沒有獲利，在追求市場極大化。從市場的角度看，從去年以來的PCB，銅箔基板的勝宏科技，生益科技，滬電等，矽光子概念的中際旭創，新易盛股價上漲都告一段落。最近輪到低軌道衞星的公司股價飆漲。

謝金河舉例說明，中國衞星的股價從16.38元漲到109元人民幣，中國衞通從8.7元漲到48.98人民幣，北斗星通從21.01元漲到63.19元人民幣，航天電子，航天發展，雷科防務等，股價漲幅都很驚人；這些企業的共同點就是皆為政策扶持的企業，股價如旱地拔蔥般暴起，也代表著國家政策方向。

謝金河表示，近期來新竹看羅森洲的芯鼎、神盾，羅董事長在趕去南韓的最後一刻特別為大家介紹神盾在低軌道衞星的布局，他認為，低軌道衞星將會是貫穿資本市場一整年的熱門話題。「今年從昇達科，華通，燿華，鐳洋，昇貿，耀登，金寶電子等，和低軌道衞星沾到邊的公司今年都很熱鬧！」

（封面示意圖／翻攝Pexels）

