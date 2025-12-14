一貫道白陽祖師傳道120週年大會 賴清德、韓國瑜先後出席未碰面

一貫道白陽祖師傳道120週年感恩大會今(14)日在國立體育大學體育館舉行，賴清德總統出席。(記者鄭淑婷攝)

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕為財劃法、反年改等多項修法爭議，賴清德總統將邀請行政院、立法院跟考試院長國政茶敘，但立法院長韓國瑜表達不克出席，賴清德、韓國瑜今(14)日出席一貫道白陽祖師傳道120週年感恩大會，但2人先後到來、錯身而過未碰面。賴清德致詞表示，政府正在積極推動全社會防衛韌性，宗教團體正是建構這股韌性不可或缺一環，感謝一貫道長期支持政府防災工作，未來各地道場繼續協助推廣防災觀念，而他也允諾，「一定盡我所能，率領國人確保台灣的安全。」

感恩大會在國立體育大學體育館舉行，現場湧入1萬2000名道親，並與全球道場連線。賴清德致詞表示，他很榮幸與大家共聚一堂紀念感恩大會，他特別代表國家感謝一貫道全體道親，120年來教化人心、救助弱勢，對台灣社會的偉大貢獻，看到這麼多道親齊聚一堂、展現凝聚力，正是台灣社會最珍貴的資產，120年來一貫道從白陽祖師傳道開始，歷經風雨後在台灣這塊土地開花結果，將大道的種子傳播到世界80多個國家，讓世人見證了道的真理。

賴清德強調，宗教信仰是台灣社會一股安定的力量，無論是在偏鄉教育、弱勢關懷服務或是災害發生時，都能看到一貫道道親伸出援手、撫慰人心，這種行善的精神就是台灣最美麗的風景，而賴清德也承諾「一定盡我所能，率領國人確保台灣的安全，同時致力於經濟發展，讓經濟的果實為全國人民所共享」；也希望大家能夠了解，現在的世界局勢變化很大，無論是地緣政治的挑戰，還是極端氣候帶來的複合式災害，台灣都面臨著嚴峻的考驗，為了守護我們共同的家園，政府正在積極推動全社會防衛韌性。

賴清德表示，韌性不只是靠軍隊、靠政府，更要靠民間社會的每一份力量，而宗教團體正是建構這股韌性不可或缺的一環。一貫道在全台灣有綿密的道場網路、有組織嚴謹的志工團隊，平時道場是修身養性、凝聚情感的中心，在災變發生時，道場就能夠轉化為緊急避難、物資集散及心靈安頓的據點；感謝一貫道長期支持政府防災工作，期待未來各地道場繼續協助推廣防災觀念，也能夠跟政府合作，一起建構台灣更堅實的防災體系。

一貫道總會指出，今年的感恩大會以薪火相傳、國際延伸為核心，透過音樂、舞蹈、詩朗誦、行動劇等，呈現台灣宗教文化的創造力，不僅是一場大型文化活動，更是群體力量的凝聚，透過科技串聯全球，讓海內外的朋友共同見證台灣民間信仰與公益文化的生命力。

立法院長韓國瑜也出席一貫道感恩大會，和賴總統2人先後到來、錯身而過未碰面。(記者鄭淑婷攝)

