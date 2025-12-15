一貫道白陽祖師傳道120週年感恩大會盛大舉行

陳寶雲出席盛會，並向現場與會人員揮手致意。(圖：一貫道總會提供)

▲陳寶雲出席盛會，並向現場與會人員揮手致意。(圖：一貫道總會提供)

適逢一貫道白陽祖師傳道120週年，中華民國一貫道總會昨(14)日於國立體育大學綜合體育館隆重舉辦「白陽祖師傳道120週年紀念感恩大會」，活動透過詩歌朗誦、帶動唱、大型舞蹈及行動劇等多元節目，融合傳統與現代，展現當代道氣風華。台中市政府民政局副局長陳寶雲出席，與海內外道親齊聚一堂，共同見證宗教文化傳承的重要里程碑。

陳寶雲副局長表示，一貫道在全球已成立18處全球性總會，道親遍布80餘個國家，弘道足跡橫跨五大洲，影響力遍及世界各地，不僅是重要的宗教信仰團體，更長期致力教化人心、安定社會，發揮正向影響力。紀念活動不僅是道務發展的重要里程碑，更象徵宗教界與地方政府攜手合作、凝聚善念、共創祥和社會的最佳典範。

民政局指出，一貫道積極協助市府推動多項市政與公益政策，尤其在疫情期間，除慷慨捐贈防疫物資外，更主動出借場地支援市府設置快打站，充分展現宗教團體守護市民健康、關懷社會福祉的高度責任感。此外，位於霧峰區的白陽聖廟為一貫道重要信仰地標，每年舉辦盛大的祭祖典禮，弘揚「慎終追遠、敬天報祖」的傳統倫理精神，對地方文化保存、倫理教化及社會風氣涵養皆具深遠而正向的影響。