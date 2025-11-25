責任過重！一名社工負責逾50位街友 社會局2026年啟動人力擴編

今年台北市列冊街友人數402人，其中在台北車站與萬華區就有超過300人。（圖／報系資料照）

今年台北市列冊街友人數402人，其中在台北車站與萬華區就有超過300人，市議員林延鳳指出，這300多名街友的照護重擔，全落在社會局6名社工身上，雖然2至3位民團人士也會從旁協助，但每位社工仍需負責超過50名街友，要求社會局增加社工人員編制，並規畫人才招募及培育。台北市社會局長姚淑文25日表示，已提出民國115年增加社工人力的計畫。

根據社會局統計，北市114年截至第3季列冊街友共計402人，其中台北車站列冊202人、萬華區則有102人。林延鳳在北市議會民政委員會提案指出，這2個地區共300多位街友的訪視、輔導、服務工作，僅由社會局6名社工組成的專業團隊負責，雖然還會有2至3位民團人士的協助，但每位社工仍需負責超過50名街友。

林延鳳說，凡是連績夜宿在外超過2周的民眾，就會被社會局列冊成街友，而要觀察是否「夜宿」，社工每天都必須在深夜出勤，甚至還要幫助街友就業、租屋、安置，遇到喝醉或精神狀況不穩的街友時，甚至有生命危險。

林延鳳表示，社工的工時長、責任大，待遇卻很有限，常有覓才難、留不住人的問題，為減輕社工的工作負擔，提升街友照護品質，要求北市府增加人員編制，同時制定招募計畫，避免人員出現斷層。

提案最終審查通過，社會局將延議議員建議。姚淑文則表示，已提出明年增加社工人力計畫，投入街友聚集區域中正區、萬華區；其它區域則會藉由加強社會安全網社工及社福中心社工的工作訓練，優化服務品質。

此外，社會局也會擇定具潛力同仁，加強街友相關服務知能，作為未來社工人才留任及儲備，盼能降低同仁工作負荷，留住相關人才。

