「貳樓」包裝袋溶出試驗不合格！食藥署攔截

▲貳樓使用的包裝袋溶出試驗不合格，食藥署邊境攔截。（圖／食藥署提供）

[NOWnews今日新聞] 食藥署今（3）日公布最新邊境查驗不合格品項，有2批自中國輸入的食品容器具，在邊境檢出螢光增白劑及蒸發殘渣不合格，且是知名餐飲「貳樓」所使用的包裝袋，必須退運或銷毀。另外，1批越南黑胡椒粒則檢出蘇丹色素4號，需在邊境銷毀。

食藥署今日公布最新邊境查驗不合格名單，包括中國大陸進口的「乾苦瓜片」、越南進口「黑糯糙米」、泰國進口的「蘆筍」農藥殘留含量不符規定；另外，義大利進口的「芝麻菜」、印尼進口的「胡椒粒」等品項也違規。

食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬說，輸入業者「鴻慶成食品有限公司」報驗的越南黑胡椒粒，檢出蘇丹色素四號，依據「食品安全衛生管理法」屬於不得使用的物質，此批越南的黑胡椒粒2萬公斤在邊境必須銷毀，不得退運。

越南進口黑胡椒檢出蘇丹色素 食藥署：邊境採監視查驗

食藥署統計近半年，從114年7月26日至115年1月26日止，受理越南的黑胡椒粒，報驗45批，檢驗不合格9批，不合格率20%，檢驗不合格原因為農藥殘留及蘇丹色素不合格。食藥署已經從113年11月8日起至116年1月21日止，針對越南的黑胡椒粒在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

另外，蔡佳芬提到，有2批自中國輸入的食品容器具，在邊境檢出螢光增白劑及蒸發殘渣不合格。輸入業者「津喜企業有限公司」報驗的中國餐盒，檢出螢光增白劑，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，螢光增白劑為不得檢出，此批201公斤需退運或銷毀。

業者「禾啟股份有限公司」報驗的中國紙袋則是餐飲業者「貳樓」所使用，以4%醋酸於60℃放置30分鐘，溶出試驗結果檢出蒸發殘渣40ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以紙類與食品直接接觸面的部分為塑膠類，蒸發殘渣合格標準為30ppm以下，此批171.82 公斤需退運或銷毀。

食藥署針對「津喜企業有限公司」及「禾啟股份有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

