「貴人多忘事」變反咬？周軒挖舊照轟黃國昌

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌昨（20）日狠嗆蘇貞昌、蘇巧慧。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌日前透露民進黨立委蘇巧慧叫他「新北市選到底」，但遭蘇巧慧否認，黃國昌則狠嗆蘇巧慧貴人多忘事，還狠酸：「畢竟蘇貞昌連神明都敢騙」。對此，政治工作者周軒昨（20）日挖出前行政院長蘇貞昌幫黃國昌輔選的各種照片，怒轟黃國昌：「做人做成這樣，真的是忘恩負義」。

周軒昨發文指出，什麼叫做忘恩負義呢？2016年，黃國昌代表時代力量第一次參選汐止立委，蘇貞昌當年沒有要選舉，但也是義不容辭幫黃國昌掃街站台。結果呢？10年後的今天，為了選新北市長，黃國昌還可以回過頭來扯蘇貞昌騙神明，還可以把蘇巧慧拉來當墊背。

廣告 廣告

周軒更怒嗆：「做人做成這樣，真的是忘恩負義」。而大批網友也紛紛留言表示：「背信忘義、無恥之徒政客，必遭天譴」、「繼承了中國人忘恩負義」、「臭不可聞的人性，哪有恩義存在？」、「忘恩負義的人，能是什麼好人？」、「他眼裡只有利益」、「這種人還能夠在政治圈生存？」、「正常發揮」等。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

2028大局恐被改寫？吳子嘉丟震撼評估：1事將決定藍白合走向

台北市選情太現實！游盈隆點名唯一可戰蔣萬安的人是她

被指白目還遭封殺！賓賓哥槓上盧秀燕 直播道歉又開酸