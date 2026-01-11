貴人帶著好運來了！4生肖迎轉機 財運一路發

屬豬的人特別厲害，運勢可說是全面升溫，不僅僅是戀愛運或是財運變好而已，而是全方位的都在變好。（示意圖／Pexels）





時來運轉！過去求不到的、等不到的都有機會在近期來到身邊，該是自己的終究會回到自己手中，虧的會得到彌補，少的會得到填滿。《搜狐網》整理出近期有機會迎來轉運的4個生肖。

生肖兔

也許屬兔的人最近因為背後有人說壞話、或是被搶功勞等，心裡感到不舒服，卻又不好多說，只能默默隱忍，但這些小人準備退場了！或許是他們有其他事忙碌著，又或許是被主管調走等，隨著阻礙離開，空下來的位子便有機會讓貴人來填補，未來做事將逐漸變得輕鬆，整體也會順利許多。

生肖馬

屬馬的人最近是否覺得工作特別不順利？甚至因此懷疑自己能力不行，轉運的契機已悄悄出現，工作有可能會變得特別順利，也許是卡住的進度通了、受到主管重視、同事或下屬願意配合、客戶變得好講話等等，工作運勢會越來越好！

生肖雞

屬雞的人最近可能會覺得手頭特別緊，包括投資失敗、多了一筆意外支出、收入減少等情況，但近期有機會讓錢包越來越飽滿、財運攀升，或許是年終獎金比預想的還高、過去套牢的投資解套了，又或是突然得到一個賺錢的機會等，過去失去的，都有機會在近期獲得彌補。

生肖豬

屬豬的人特別厲害，運勢可說是全面升溫，不僅僅是戀愛運或是財運變好而已，而是全方位的都在變好，工作上可能會有所突破、加薪、接到大案子或是大訂單，財運方面可能是獎金、分紅、投資或是意外之財，不僅如此，感情上也有所驚喜！單身的人可能會遇上讓你心動的人，有對象的則是感情會升溫。時間到的時候，當全世界都會來幫你。

廣告 廣告

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

下週要發了！3生肖得貴人助力 財運升溫機會上門

年前最後衝刺！4生肖事業財運大翻身 一路旺到年尾

5生肖、5星座歲末迎財神 在家也可以數錢

