貴人、桃花、財運、健康誰最佳？ 民俗專家揭12生肖運勢分析

農曆新年將至，民俗專家揭12生肖運勢分析。（示意圖，鏡報董孟航攝）

農曆過年將至，民眾每年最想知道的12 生肖中，哪個生肖的大運、財運、貴人運、事業運、人緣桃花、健康運最好？易經命理專家高輔進，透過年運的地支星群，來分析各生肖運勢，供民眾參考，能夠事事順心，逢凶化吉。

高輔進分析如下：

2026年「走大運」的生肖是：龍、羊

肖龍

好運勢的加持，很多事容易因緣際會，能順利閃過負能量，或不好的緣分，好的機緣出現時，卻能好好掌握，讓整體運勢猶如火箭般，直線升起。

惟怕的是，小心不堅定的心，優柔寡斷的拖泥帶水，扯了好運的後腿，弄巧成拙，還有，注意開支控管失控，產生了後遺症，讓運勢豬羊變色。

肖羊

職場、事業、名聲頻上揚，好的緣分持續主動靠近，絕大部分的事容易心想事成，計畫推動猶如神在旁幫你，事半功倍展現佳績，好運不斷。

惟怕的是，柔弱的心撐不起這般的好運勢，尤其，舊愛、舊事、舊物突然的出現，讓你眷念舊情，打亂新一年的好計畫、節奏，其中，注意多花錢。

2026年「財運」最佳的生肖是：馬、狗

肖馬

放黃金的保險箱出現在本命位，不論創業，或是業務推廣，執行好計畫、內容，容易創下佳績，增加營收績效，進財相當暢旺的一年，值得好好把握。

惟怕的是，惡性競爭而失了人和，甚至，因得意忘形，反而吸引小人靠近，防不勝防，另一方面，要多注意身體健康問題，勿因小失大，女生注意小產。

肖狗

財神臨身的一年，所有賺錢想法、創意，依序執行節奏、按部就班推動，謀事可成，進而大筆進帳，還有優質的團隊、配合對象，隨時提點，而能閃過坑。

惟怕的是，小心因識人不清，幫錯忙而惹上官司，或產生糾紛，抑或是，自以為的聰明，而做事便宜行事、難以專心，疏忽後產生連鎖反應的可怕。

2026年「貴人運」最旺的生肖是：蛇、猴

肖蛇

提升地位、升官晉爵的一年，有欣賞你的長官、長輩，有望用跳躍式的拉拔，或賦予重任，得到超脫預期的成就，建立專業形象，或高大上的人設。

惟怕的是，嘴碎的行徑，嚇退了想提拔你的長官、長輩，說該說的即可，還有，注意隨興後產生貴重物遺失，另外，建議勿看上樑、修造、動土。

肖猴

貴人加持，升遷信手拈來，尤其外地，貴人更大咖，地域、範圍、商品等項目，眼界再放大，易有意想不到的效果，培養人脈存摺最佳時間，有望保持暢旺十年起。

惟怕的是，不善時間管理，或排斥無效社交，致自己易落入孤單寂寞冷，另外，家裡有長者，務必顧好健康，避免事態擴大，而影響壓縮自己打拼的時間。

2026年「事業運」最好的生肖是：牛、豬

肖牛

好機緣強勢登場，如入無阻礙之境，加上表現超強說服力，旁人配合意願高，成事機率容易隨著自己的意願跟著高，展現實力、專業，有望擺脫競爭者。

惟怕的是，言過其實變成吹噓，實力尚未具備便承擔責任，注意產生認知差距的損失，另外，小心大頭症，易吸引口蜜腹劍之人鄰近，遭詐騙之時追悔莫及。

肖豬

展現自己的能力舞台，已搭建完成，放心上去展現你的本質學能，好運會伴隨用心、努力的你，不僅能學到更高專業，還能結交更高階的專業人士。

惟怕的是，爛好人的心態，容易被軟土深掘，自己可以享受的成果，變成被割韭菜，敢怒不敢言，另外還要注意，因失神而造成財物損失或遺失，苦不堪言。

人緣桃花最旺的生肖是：兔、雞

肖兔

有對象者，易提升關係位階，無對象者，有望亮麗登場吸引心儀者目光，求取事業、功名者，易結交有效人脈，接收到優質的訊息，幫助事務推動的判斷加分。

惟怕的是，宅男腐女心態自我設限，或是，過於投入導致沉浸在酒色財氣中，不僅勞命又傷財，嚴重者，小心被設局而身敗名裂，反得不償失，不可不慎。

肖雞

未婚者，最佳結婚的年度之一，或是，事業職場須找合作夥伴者，最佳的年度之一，對未來提升家庭運，或事業運，有相當顯著加成效果的顯現，值得把握。

惟怕的是，界線或邊界感模糊，致產生曖昧氛圍，反而不利家庭或事業發展，如心不從人願，易產生脾氣上的質變，產生出來的銳利，被是致命傷之一。

健康最好的生肖是：鼠、虎

肖鼠

吉星加持，致影響身體因素機緣，大大降低影響力，不易出現重大的病因，身體康健的一年，凡事放輕鬆看待、面對，反而有意想不到的奇效，為來年做準備。

惟怕的是，你不想浪費一年，仍想著衝衝衝，這樣就要注意做錯決策，或力不從心之感的後遺症，而破大財，進而影響心境上的調適，打亂一整年的節奏。

肖虎

旁人開外掛最佳戰力支援者，你如能協助強力者，或績優股者成事，間接受益的力量，遠高於自己的開創，標準的借力使力，一樣不費力的達到年度目標。

惟怕的是，身段放不下，堅持己見，反因難以成為主流，而遭到打壓的挫折感，主動開創卻易搶了別人光環，致流言蜚語不斷，撇清恐多於做事。

