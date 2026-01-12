貴又吃不飽！他點名「1大型夜市」砸重金仍退燒 嘆：不如去餐廳

生活中心／朱祖儀報導

原PO認為，士林夜市砸重金卻難回巔峰時期。（示意圖／資料照）

台灣夜市販售許多特色小吃，不僅國人愛逛，也是外國觀光客必朝聖的地點之一。但有網友透露，自己近來感覺到許多大型夜市正在退燒，尤其士林夜市砸重金大改造，但還是回不到巔峰時期，且食物吃不飽又貴，不如去餐廳，文章曝光掀起討論。

一名網友以「台北的大夜市是不是要式微了」為題，在PTT發文表示，士林夜市花大錢改造，結果還是沒有吸引到太多人潮，感覺除了「純賣吃的、以在地居民為主」的夜市之外，整體都沒有以前熱鬧。

廣告 廣告

原PO也舉例，他家附近的夜市本來就是以當地居民為主，所以受到影響較小，但很多大型夜市的美食價格都和一個便當差不多，卻都吃不飽、價格高，整趟體驗下來「不如上館子」。

原PO認為，大型夜市退燒的原因就是台灣匯率和房租太貴，高房價反映在美食價格上面，食物越來越貴，加上匯率問題，才會導致人潮流失，「全部產業都在等死。」

不少網友也感慨，「夜市賣價都跟店面一樣了，實在想不到為何要去夜市」、「價格貴品質又沒到現在賣吃不好做，可能半天都是幫房東打工」、「千篇一律也沒有比較便宜，專門宰觀光客更令人厭惡」、「夜市要的就是便宜，漲到比美食街貴，當然去吹冷氣。」

但也有人指出，「士林夜市沒有慘啊，是涵蓋面積太廣，熱鬧的地點變了，以前是陽明戲院前面跟大東路那條賣衣服的，現在變成慈誠宮還有基河路口那邊」、「饒河六日都是擠爆的狀態欸。」

更多三立新聞網報導

妹子吃完便當「括約肌失守」！狂放屁噴油飄臭 抓出元凶崩潰了

發票算一般垃圾還回收？環保局曝「1關鍵」示警 丟錯恐噴6000元

便當店免費熱湯「整鍋料沒人撈」！內容物曝光 全場嚇傻：太恐怖

迷你裙遮不住！廟會辣妹熱舞「白色底褲全露出」 21秒片瘋傳

