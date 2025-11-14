貴嗎？ 龜吼漁港「4顆黃金果$988」 名嘴怒轟：坑殺

龜吼漁港一名美國僑胞購買4顆黃金果支付988元，平均每顆近250元，引發「坑殺觀光客」質疑！攤商辯稱已清楚說明價格，並提供不同價位選擇，對此感到相當失望。新北市消保官表示將前往現場調查，以確保消費者權益。黃金果被稱為「水果中的燕窩」，台灣雖有自產，但產量不多，盛產期在7至9月。此事件提醒消費者購買商品前應先詢問清楚價格，也反映觀光區商品定價透明化的重要性。

龜吼漁港4顆黃金果$988，名嘴怒轟坑殺。（圖／TVBS）

龜吼漁港黃金果價格爭議事件引起社會關注，一名美國僑胞在龜吼漁港購買4顆黃金果支付988元，平均每顆近250元，引發是否「坑殺觀光客」的質疑。資深媒體人彭華幹在社群媒體分享朋友的經歷後，此事件迅速引發討論。當事攤商則表示，當時已清楚說明價格，並有不同價位供選擇，感到相當失望。新北市消保官已表示將前往現場調查，以確保消費者權益。

黃金果價格之所以引發爭議，主要在於市場價格差異懸殊。根據市場調查，黃金果本週批發價每台斤約41.2元，零售價則是每台斤124元，換算在龜吼漁港的賣價約每台斤247元。一般市場常見的販售價格則在每台斤50至100元之間。線上電商果農直接配送的價格為5斤5-7顆899元，平均每台斤近180元，或6顆1145元，平均一顆約190元。

當事攤商對此爭議作出回應，表示當時確實有向顧客說明價格，並提供150元或250元不同價位的選擇。攤商說：「他就說要買4顆，買4顆我就拿4顆，他有問我價格，我們有150元、250元，他就買250元，4顆秤下去988元，我收他980元，這樣等於一顆一斤啊。」攤商強調，12年來從未漲價，也從不欺騙顧客，對於這次的質疑感到失望。

攤商的房東也為其辯護，表示該攤商的黃金果尺寸較大，不能與一般水果攤的價格相比較。附近鄰居也認為這間攤商一向實報價格，並不存在欺騙行為。

挨批黃金果賣貴，當事攤商強調有說清價格。（圖片來源／彭華幹FB）

黃金果被稱為「水果中的燕窩」，原產於南美洲亞馬遜地區，口感像果凍，Q彈且黏黏的，富含鈣、磷等營養成分。台灣雖有自產，但產量不多，盛產期在7至9月。

黃金果被稱水果中燕窩，台灣盛產期7~9月。（圖／TVBS）

新北市主任消保官王治宇表示，將前往現場了解詳情，檢查價格是否標示清楚，確認是否存在坑殺消費者的行為，以保障雙方權益。此事件提醒消費者在購買商品前應先詢問清楚價格，同時也反映出觀光區商品定價透明化的重要性。

