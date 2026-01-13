貴圈真亂！男星擁3妻 被男富商開價6千萬包養3個月不敢信

鄧兆尊自曝曾被富商包養。（圖／達志影像）

58歲男星鄧兆尊是粵劇名伶新馬師曾與洪金梅之長子，過去他在鄧家爭產事件和生母對簿公堂，最後全家宣告和解，而他人生相當戲劇化，還自曝擁3妻，3女相安無事、未起爭執。近日，鄧兆尊現身網紅節目，坦言演藝圈男女關係混亂，曾有女星投懷送抱，最扯的是曾有男富商開價1500萬港幣（約6000萬台幣）說要包養他3個月，一旁的網紅也傻眼問：「這麼重口味？」

鄧兆尊最近上「Fiona Ho & 何爸」的YouTube頻道，他曾擁3為女友交往長達10幾年，包括大房Carmen、二房Cherry和三房Claire，當時被外界戲稱為「3C天團」，但談到床事，他卻表示長年過著無性生活，若女友之間有需要可以「申請」。他出生在演藝世家，在節目中表示演藝圈中男女關係混亂程度，「亂到你想不到」，父母親當年還用「哀求」的方式，提醒他不要在演藝圈亂搞男女關係。

鄧兆尊說，經由雙親一提醒後，「我會先用腦、再用身體決定」，他自爆有一位女星曾以修理家電的名義邀他去她家，進門後發現對方竟然穿的蕾絲睡衣，他覺得傻眼，修完後就快閃離開。他更自爆曾有男富商請仲介找他，開價約6000萬台幣說要包養他3個月，沒有想到該位富商的口味竟然如此。

出道多年，鄧兆尊坦言在演藝圈中被包養的事不斷，不僅男富商包女星、也有男富商想包男星，他也說曾和多位影帝級的藝人出入夜總會，看多了風花雪月的事，玩膩了自然對任何誘惑都心如止水，他補充說不僅是檯面下的，也有可能同劇的男女演員搞在一起，私下關係如果一曝光絕對天翻地覆。

