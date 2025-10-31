貴圈真亂！簡廷芮「手狂摸王子大腿」 粿粿微妙表情全被拍

記者宋亭誼／台北報導

粿粿爆婚內出軌王子。（圖／翻攝自粿粿臉書）

藝人粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐29日在社群平台大動作點名粿粿偷吃男星王子（邱勝翊），痛批兩人「道德淪喪」，如今雪球越滾越大，有人發現王子不只撩粿粿，同時還會在社群平台公然調情已婚女星簡廷芮，更有眼尖網友指出，一行人赴美旅遊時，簡廷芮曾將手放在王子大腿上，一旁的粿粿則露出難以言喻的表情。

王子（中）「美國行」Vlog細節被扒。（圖／翻攝自王子IG）

粿粿與王子29日遭范姜彥豐毀滅式爆料後，過往赴美旅遊的Vlog也被挖出來討論，而當時同行的還有簡廷芮與王品澔，網友除了憂心王品澔會因此翻車，還有人發現4人乘坐摩天輪時，簡廷芮的手放在王子腿上，粿粿看到後則露出微妙的表情，掀起一票網友討論，不少人開始狠酸：「左右逢源」、「貴圈真亂」。

廣告 廣告

簡廷芮（左二）把手放在王子（右二）腿上，粿粿（左一）表情微妙。（圖／翻攝自王子YouTube）

粿粿婚變風波狂燒，知名直播賣家「天后闆妹」30日在Threads發文爆料「其實那群好友，還有一對沒有被爆… 唉」，再度引發網友熱議，除了經營服飾的愛倫回應「啥毀！！！！吃瓜」，網友也湧入留言區驚呼「簡廷芮也是已婚+有小孩的～美國行好像沒有她老公+小孩」」、「闆妹先發不自殺聲明～ 妳知道的太多了」。天后闆妹隨後又發文「我連自己另外一半都沒說了～反正你們再等幾天就有消息了」。

更多三立新聞網報導

女兒掛病號「驚爆懷孕」！女星崩潰哭曝：我不想這麼早當阿嬤

不倫大22歲已婚導演！小三影后愛相隨 「挺超巨孕肚」現身機場

傳范姜彥豐手握不雅照！王子調情粿粿「露骨對話」完整曝光 網轟：太噁

趙露思證實被提告！合夥人「背刺偷商標」惡行曝光 本人喊：自己太蠢

