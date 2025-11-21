貴婦埋線拉提竟毀容 怒控診所負責人才知她是密醫

示意圖，與本案無關。圖片取自於pexels



1名蔡姓貴婦為了讓肌膚更加緊緻，接受1名開設醫美診所的邢姓負責人幫她臉部做「埋線拉提」，沒想到事後皮膚潰爛毀容，才發現幫她做手術的邢女竟是密醫，因此提出告訴，台北地檢署調查後認為邢女未具醫師資格，非法執行醫療業務，依違反《醫師法》起訴。

據了解，這名中國籍的邢姓女子，多年前依親來台並取得我國國籍，多年前邢女出資在台北市東區開設醫美診所，由於不具醫師資格，找了合法醫師掛名擔任負責人，沒想到最後邢女未依雙方約定替診所繳納相關費用，導致這名掛名醫師遭各主管機關移送執行署台北分署強制執行勞保費用、健保費、退休金提撥及滯納金，雙方最後為此還告上法院，最後法院判決邢女必須支付該名醫師46萬餘元。

2年多前，蔡姓貴婦出國旅遊，與同團的邢女結識，得知邢女開設醫美診所，邢女吹噓她的醫術精湛，貴婦信以為真，就相約返回台灣後到邢女的診所接受臉部埋線拉提手術。

埋線拉提是一種微創的醫美療程，透過將可吸收的醫療線材植入皮膚下，利用線材上的倒鉤拉提鬆弛的組織，立即達到臉部緊緻和提升的效果。同時，線材在體內被吸收的過程中會刺激膠原蛋白增生，進一步改善肌膚的彈性。

手術當天，邢女在蔡姓貴婦的臉部東埋1條、西埋1條，毫無章法的埋了18條線材，術後蔡女的臉部腫脹發炎，差點毀容，前往其他醫院治療後才恢復原貌，但仍有後遺症，最後才知邢女不具醫師資格，因此提出告訴。

台北地檢署查後認為邢女涉犯《醫師法》第28條未取得合法醫師資格，執行醫療業務，依法提起公訴。

