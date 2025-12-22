貴婦夢破碎！她發現年收300萬尪隱瞞24年驚人秘密 晚年淪為打工仔

財經中心／王文承報導

一名女子長期仰賴高收入配偶、卻對家庭財務狀況一無所知，可能潛藏的巨大風險。（示意圖／PIXABAY）

不少女生在擇偶時，往往偏好收入較高的對象，期待婚後能擁有穩定而幸福的生活。然而，日本一名49歲女子吉永美香（化名）的親身經歷，卻揭示了長期仰賴高收入配偶、卻對家庭財務狀況一無所知，可能潛藏的巨大風險。

她發現尪驚人秘密 貴婦夢破碎



根據《THE GOLD ONLINE》報導，美香在24年前結婚，丈夫孝一年長她12歲，任職於大型企業，事業巔峰時年收入高達1,500萬日圓（約新台幣300萬元）。在這樣的經濟條件下，美香婚後選擇成為全職主婦，生活無憂，也從未為金錢問題操心。然而，看似穩固的現實，其實早已悄悄發生變化。

一般上班族的收入多半在50多歲達到高峰，隨後逐年下滑，孝一同樣未能例外。他在55歲迎來所謂的「職務退休」，卸下管理職後，收入立刻縮水約四成；之後又因公司經營狀況惡化，薪資持續下降。等到60歲轉為約聘人員時，年收入只剩約450萬日圓（約新台幣90萬元）。然而，為了維持「可靠丈夫」的形象，他始終沒有向妻子坦承家中實際的財務狀況。

由於支出長期高於收入，家庭財務逐漸吃緊。兩年後，大女兒雖已大學畢業，但小女兒仍需負擔至少三年的學費；同時，孝一的退休金大多用來償還房貸，帳戶中僅剩約120萬日圓（約新台幣24萬元）。在走投無路之下，他終於向妻子坦白一切。突如其來的事實，讓美香震驚不已，也首次得知丈夫未來能領取的年金，每月僅約18萬日圓（約新台幣3.6萬元）。

為了避免家庭財務徹底失控，夫妻倆決定立即縮減開支。美香開始積極尋找薪資更高的工作，並將出售房屋列入選項，她也對丈夫直言：「就算你到了65歲，也不可能悠閒退休，我也會繼續工作，不，現在就得去找薪水更高的工作。」

專家指出，完全依賴單一高收入來源、由一方獨掌家計且缺乏溝通的家庭並不少見，但真正的安全感，並非來自高薪本身，而是夫妻雙方共同掌握財務狀況、及早規劃未來，才能在變化來臨時不至於措手不及。

