貴婦夢碎！梁佑南被叮嚀「不能太浮誇」卸名貴行頭改穿球鞋

記者宋亭誼／台北報導

實力派女星梁佑南驚喜加入八點檔演出，雖然一開始接到邀約時「完全沒有心理準備」，甚至連角色戲份等級都不清楚，但她坦言：「這些都不重要，現階段接到的任務，就是盡全力把角色完成，後續就交給老天安排。」

梁佑南定裝改走低調休閒風，球鞋上身更貼近角色。（圖／民視提供）

梁佑南透露，定裝初期得知角色設定是「議長的妹妹、縣長的女兒」，原以為會是穿金戴銀、珠光寶氣的貴婦形象，但導演卻一再強調，這是一位「低調的有錢人」，角色不能過於張揚，甚至叮嚀她「不能太浮誇」。因此原本準備好的服裝幾乎全數調整，最後竟改成以休閒運動服、球鞋亮相，連高跟鞋都不用穿。

梁佑南幾乎本妝上陣。（圖／民視提供）

這樣的轉變讓梁佑南直呼是「冥冥中最好的安排」，她笑說因為膝蓋狀況已不如從前，長時間穿高跟鞋其實並不舒服，「現在能穿球鞋演戲，反而讓我更自在，也更貼近角色。」談到對戲的演員，梁佑南滿是感動，她表示第一次與蘇晏霈碰面，對方主動買了一杯燕麥拿鐵請她喝，讓她覺得相當暖心；而「男神」藍葦華也親切向她打招呼，整個拍攝過程氣氛愉快、毫無壓力。她也提到，與導演過去已有合作默契，對方提醒她「放鬆、鬆鬆地演」，反而能讓角色自然展現。

梁佑南與蘇晏霈合作，拍戲過程氣氛溫暖。（圖／民視提供）

梁佑南形容，這個角色帶點三姑六婆的性格，卻也藏著女性內心的脆弱與溫柔，特別是在與同樣歷經婚姻挫折的角色互動時，更會卸下防備，分享內心感受。她認為，這正是角色迷人之處。值得一提的是，《豆腐媽媽》在妝容上走向極度寫實風格，幾乎全員「本妝演出」，梁佑南坦言這對她來說是很大的挑戰，「幾乎只是遮一下黑眼圈、淡淡的妝感。」但她也認為，這樣反而能讓觀眾專注在演員的表演，而非外表。

她感性表示：「女人最值得炫耀的，不是穿得多好、開多名貴的車，而是你從內心散發出來的幸福感。」梁佑南認為，這次的角色正是在詮釋一位在感情中未曾被真正愛過，卻選擇把力量轉化為行動、在工作與成就中找到自我價值的女性樣貌，也展現出屬於女人的一片天。

