貴婦奈奈前男友父親被控詐欺 北檢不起訴

台大名醫黃立雄。資料照。呂志明攝



本名蘇陳端的貴婦奈奈和前男友黃博健設立的杏立博全醫美診所，2018年11月底突然惡性倒閉，一家人捲款潛逃出境，因而被台北地檢署通緝，去年5月，黃博健的父親、台大名醫黃立雄主動返台，總計有3名投資人及11名購買醫美療程的民眾，被詐騙近6000萬元，對黃立雄提出告訴，但台北地檢署調查後認為黃立雄並未參與診所經營，借貸者是他的兒子黃博健以私人名義借貸，與他無關，最後以最嫌不足，處分不起訴。

老牌網紅貴婦奈奈數十年來擁有不少鐵粉，同居男友黃博健與她同樣是人生勝利組，出身醫師家庭，醫學院畢業沒幾年，與貴婦奈奈在北市忠孝、復興路醫美一級戰區開設「杏立博全」醫美診所。貴婦奈奈不時在部落格中分享在醫美治療經驗，還找來不少部落客友人體驗，透過網路號召，為診所開拓不少客源。

貴婦奈奈與先生黃博健。翻攝自貴婦奈奈臉書

2018年11月底，杏立博全無預警歇業，同年12月2日，貴婦奈奈還在臉書發表452字聲明，先向所有信任他的人道歉，強調她與黃博健沒有捲款，丈夫直到最後一刻仍在籌錢過票，仍不敵某些人的高利滾利、重利侵佔。但因為人身安全遭受威脅，才不得已放棄，絕對有心、願意解決問題，希望大家給他們時間。

然而貴婦奈奈雖然表示有意解決問題，但2人及男友雙親黃立雄、黃林麗真、妹妹診所會計黃千芳等一家人，卻先後逃往國外，被害人求助無門對貴婦奈奈、黃博健、黃立雄、黃千芳等4人提出告訴，4人因為傳拘無著，被台北地檢署發布通緝，時效長達25年。

去年5月間黃博健的父親黃立雄主動與調查局連繫，返回台灣協助檢方釐清案情，北檢訊問後諭知50萬元交保並限制出境出海及住居，同時要帶上電子腳鐐。另外黃立雄因為欠稅7130萬餘元，法務部行政執行署也發布禁奢令，未來每月生活費不得超過2.4萬元，也不能搭計程車、高鐵、飛機等。

黃立雄在交保並戴上電子腳鐐後離開北檢，對於記者的所有提問，他都不發一語。資料照。呂志明攝

就這起詐欺案，隨著黃立雄返回台灣接受偵訊後，共計有3名被害人因為借貸投資損失5500萬餘元，另有11人購買杏立博全醫美診所的美容療程，因為診所惡意倒閉求償無門，認為黃立雄是診所的院長、黃博健的父親又是台大名醫，他脫離不了關係，因此提出告訴。

但檢察官調查後發現，黃立雄只是診所的掛名院長，並未參與經營，而在杏立博全看診也只負責婦產科，並未涉及醫美部分，另外在分析金流也未發現診所的錢有流到他名下。另外就借貸投資的部分，都是黃博健以私人名義向3名告訴人借貸，而非以診所名義。

貴婦奈奈移送北檢歸案時，記者問她：「是錢花完才選擇回來嗎？」。資料照。呂志明攝

檢察官認為黃立雄罪嫌不足，因此處分不起訴。至於貴婦奈奈涉案的部分，目前仍由檢察官偵辦中。

