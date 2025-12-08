貴婦奈奈涉吸金上億 前男友父、名醫黃立雄獲不起訴！關鍵原因揭露

黃立雄去年5月從加拿大返台，在桃園機場即遭台北市調查處接押。（本刊資料照）

網紅「貴婦奈奈」蘇陳端與前男友黃博健共同經營「杏立博全」醫美診所，2018年間疑因診所惡性倒閉、積欠款項，被多名消費者與投資人指控以儲值打折等方式吸金逾1億元，事後與黃博健及其父、台大名醫黃立雄一同出境，轉往加拿大藏匿，3人遭台北地檢署列為通緝犯，黃立雄夫妻去年5月間返台歸案。台北地檢署就黃立雄部分偵結，認定其僅屬掛名院長、未參與醫美經營，犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。

醫美診所倒閉吸金上億？ 逃亡7年能洗清嫌疑？

杏立博全診所無預警歇業後，多名借貸投資人及消費者提出告訴，指控貴婦奈奈、黃博健、黃立雄3人以醫美產品名義吸金超過1億元。檢調追查發現，診所金流未流向黃立雄帳戶，相關借貸亦為其子黃博健以私人名義向投資人取得，與黃立雄並無直接關聯。此外，黃立雄在診所僅負責婦產科門診，未涉入醫美營運。北檢因此認定其涉案不足，作出不起訴處分。

黃立雄與妻子黃林麗真在加拿大期間因居留問題未獲續簽，2024年主動聯繫調查局返台，被控逃漏稅及違反醫療法，並因累積稅務欠款遭發出禁奢令。2024年5月返台後，他以50萬元交保，接受電子監控及視訊報到等限制措施。

貴婦奈奈今年5月返台，被調查局人員帶往北檢。（桃園機場記者聯誼會提供）

貴婦奈奈今年返台 黃博健仍在逃

貴婦奈奈則自2018年底離境後長期滯留加拿大，今年5月1日主動返國。據悉她認為自身涉案程度不高，加上考量家中長輩年事已高，遂聯繫駐加國調查局人員後返台。當時她落地桃園機場即遭逮捕，訊後被北檢依違反銀行法、詐欺等罪嫌，諭令以200萬元交保，並限制出境、出海與住居，同時施以電子監控。貴婦奈奈相關涉案情節目前仍在偵查中。

至於黃博健仍未返國，檢調掌握其長期滯留海外，傳出因地下期貨投資失利而欠下高額債務，導致一家人曾遭黑道追討。北檢指出，對黃博健通緝效力依然持續中。

