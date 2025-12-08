貴婦奈奈醫美診所涉詐欺案 前男友父親黃立雄涉案獲不起訴

網紅貴婦奈奈、前男友黃博健、黃父黃立雄涉嫌詐欺，潛逃到加拿大遭通緝，黃立雄夫妻去年5月間返台歸案。台北地檢署偵辦後，查出黃立雄僅是診所掛名院長，且只負責婦產科看診，未涉及醫美，認定黃立雄罪嫌不足，予不起訴處分。至於貴婦奈奈涉案部分，仍在偵辦中。

網紅貴婦奈奈前男友父親黃立雄（前中）涉詐欺，潛逃海外遭通緝，於2024年5月間返台，由台北市調查處解送北檢歸 案。（中央社資料照）

貴婦奈奈（本名蘇陳端）與黃博健合開「杏立博全」醫美診所於民國107年間無預警歇業，積欠廠商款項，疑涉惡性倒閉。事發後，貴婦奈奈、黃博健與掛名診所院長的黃立雄去向不明，遭民眾提告詐欺，因遲未到案遭台北地檢署通緝。

法務部調查局掌握貴婦奈奈、黃博健、黃立雄潛逃到加拿大多倫多，108年間將三人列入外逃通緝犯名單。黃立雄夫妻因未獲繼續居留，去年主動聯繫調查局，由調查局人員押解返台歸案。

檢察官訊問後諭令黃立雄以新台幣50萬元交保，限制出境、出海，並實施電子腳鐐科技設備監控，以及定期向科技設備監控中心視訊報到與回報所在地點。

貴婦奈奈逃亡加拿大7年後，在今年5月1日返台歸案。檢察官訊問後諭令貴婦奈奈200萬元交保，限制出境、出海、住居及實施電子監控。

北檢偵辦後，查出黃立雄只是診所掛名院長，並未參與經營，也只負責婦產科看診，未涉及醫美部分。另外，未發現診所的錢流到黃立雄名下，檢察官認為黃立雄罪嫌不足，今天將予以不起訴處分。