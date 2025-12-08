「貴婦奈奈」公公被控詐欺6千萬 未實際經營診所！北檢不起訴

記者楊佩琪／台北報導

網紅「貴婦奈奈」蘇陳端與丈夫黃博健、公公黃立雄等人被控涉嫌捲款10億餘元潛逃加拿大。2024年5月間，黃立雄及妻子黃林麗真先行返台歸案，黃立雄被以50萬元交保。總計共有14位民眾、投資者對黃立雄提告，台北地檢署偵查終結，認定黃立雄並未實際參與杏立博全醫美診所經營，所涉之借貸款項為兒子以私人名義借貸，與黃立雄無關，給予不起訴處分。

貴婦奈奈與丈夫、公公等人成立的杏立博全醫美診所於2018年11月間突然宣布倒閉，當時一家人涉嫌捲款10億餘元潛逃美國，為躲避債主委託的黑幫勢力追上，輾轉逃入加拿大，並申請難民庇護。台北地檢署則對貴婦奈奈、黃博健、黃立雄、妹妹黃千芳等人發布通緝。

廣告 廣告

由於加拿大未核准黃立雄和妻子黃林麗真的庇護，即將被遣返，加上身有疾病，2024年黃立雄夫妻主動與調查局聯繫，願意返台協助釐清案情，夫妻倆抵台後，隨即被移送北檢複訊，訊後黃立雄50萬元交保，需配戴電子腳鐐，黃林麗真則因另有債務糾紛，解送士林地檢署，複訊後限制出境、出海、住居。

黃立雄因爲杏立博全診所院長，共有3名投資人、11位購買診所醫美療程的民眾提告，金額約6000萬餘元。北檢偵辦後認為，黃立雄僅是掛名，並未參與經營，也僅負責婦產科看診，相關金流皆未流到其名下帳戶。至於和投資人的借貸，也非黃立雄所為，而是兒子黃博健以私人名義借貸，罪嫌不足，給予不起訴處分。

更多三立新聞網報導

徐巧芯大姑夫妻幫詐團洗錢2289萬 二審高院裁定各100萬、80萬交保

PAZZO創辦人毆打運將案 天道盟「鐵霸」80萬交保

PAZZO創辦人「找人」醫院外毆打運將 天道盟「鐵霸」兄弟到案

夏天倫遇襲！北檢約談直呼「很不安」 點名館長、前妻律師事務所同一家

