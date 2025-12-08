貴婦奈奈、前男友涉吸金上億 名醫黃立雄涉案不起訴

涉嫌詐欺逃亡7年的貴婦奈奈（蘇陳端）2025年5月1日晚間以200萬元交保，並限制住居、出境出海，並於右腳配戴電子腳鐐。記者曾原信／攝影

網紅「貴婦奈奈」蘇陳端涉與前醫師男友黃博健、黃父台大名醫黃立雄以杏立生技公司及博全診所名義販售醫美產品，涉吸金詐騙1億餘元。蘇陳端、黃立雄日前返台歸案，北檢今偵結，認定黃立雄僅掛名、未負責醫美，給予不起訴處分；蘇陳端涉案部分仍調查中。

涉嫌詐欺逃亡7年的貴婦奈奈（蘇陳端）（中）2025年5月1日晚間以200萬元交保，並限制住居、出境出海，並配戴電子腳鐐。記者曾原信／攝影

黃立雄涉案部分北檢今偵結，此案有借貸投資人提告遭騙5千餘萬元，還有杏立博全醫美診所倒閉10多名消費者求助無門提告詐欺。檢方認為，黃立雄掛名院長未實際經營，僅負責婦產科與醫美無關，診所金流未流向黃立雄，借貸部分則是兒子黃博健私人名義借貸，犯罪嫌疑不足不起訴。

涉吸金詐欺遭通緝的網紅「貴婦奈奈」（中），潛逃加拿大七年昨返台，由調查員解送歸案，檢方以二百萬元交保、施以電子監控。記者陳正興／攝影

全案源於，蘇陳端被控涉利用高知名度，與黃博健及黃父黃立雄（婦產科名醫）等人，以杏立生技公司及博全診所名義「儲值打折」販售醫美產品，向不特定民眾吸金一億餘元，涉犯詐欺等罪；蘇陳端等3人於2018年11月出境美國，轉往加拿大藏匿，2019年1月北檢對蘇陳端、黃立雄、黃博健等人發布通緝。

名醫黃立雄（中）涉詐潛逃加拿大，2024年5月3日晨5時15分被遣返回台，由調查局人上銬押解歸案。記者季相儒／攝影

調查局掌握，黃博健無回台投案打算，傳聞黃博健因玩地下期貨慘賠，積欠地下錢莊利息高達千萬，導致一家人全遭黑道討債，去年黃立雄與妻子黃林麗真稱被黑道追殺，去年5月主動返台歸案，事隔一年蘇陳端回台，通緝中的黃博健依然逃亡海外。

黃立雄與妻子黃林麗真2024年間稱在加國被黑道追殺，聲請政治庇護遭法院駁回，2024年5月主動返台歸案，北檢當時諭知黃立雄50萬元交保，並實施電子腳鐐監控，後因身體因素改為每日以手機與科控中心視訊；另黃林麗珍涉另起詐欺案，士林地檢署調查後給予不起訴。

據悉，51歲通緝犯蘇陳端認為自己涉案程度不深，且父親年事已高，且在加國以「難民身分」居留工作等原由，與駐加國法秘蔡佩汶聯繫，主動買機票回國面對司法。蘇陳端調查局陪同下搭機回國，2025年5月1日落地後在桃園國際機場被捕，隨即帶往台北市調處訊問，釐清所涉詐騙案，當日下午1許解送北檢歸案。

調查局車輛駛至北檢囚車道口，蘇陳端戴著黑框眼鏡，著黑色西裝外套、白色長裙，因遭逮捕而上銬，面對大批媒體提問「錢花完才回來？準備多少錢交保？有吸金嗎？冤望嗎？」神態鎮靜不發一語下車走入檢方應訊。檢方偵訊4個多小時，依違反銀行法、詐欺等罪，諭令200萬元交保、限制出境、出海與住居，並施以電子科技監控；涉案部分檢方仍調查中。

