貴婦奈奈、前男友醫美診所涉詐上億！名醫黃立雄也涉案 「只看婦產科」北檢不起訴

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）與前男友黃博健合開「杏立博全」醫美診所，2018年間疑涉惡性倒閉，2人與掛名診所院長的黃立雄去向不明；3人遭告詐欺被通緝，潛逃到加拿大多倫多長達7年，2019年被列入外逃通緝犯名單。貴婦奈奈在今年5月1日返台歸案，訊後諭知200萬元交保，限制出境出海住居，同時須攜帶電子腳環。黃博健父親黃立雄也在去年返台歸案，經北檢調查，黃立雄僅是掛名院長且只看婦產科門診，未涉及醫美經營；北檢今（8）日認定黃立雄罪嫌不足，予不起訴處分。

貴婦奈奈前男友父親黃立雄涉此詐案，經北檢調查，黃立雄僅是掛名院長且只看婦產科門診，未涉及醫美經營，北檢今日予不起訴處分。（圖／資料照）

回顧整起事件，貴婦奈奈與男友黃博健、男友父親台大醫師黃立雄，2018年共同經營的醫美診所突然倒閉，被控惡性倒閉後在同年11月間捲款潛逃前往美國，總金額高達1餘億元，隨後再轉往加拿大躲藏，2019年被列入外逃通緝犯名單，3人自此成為通緝犯。

黃立雄夫婦因未獲繼續居留，2024年4月主動聯繫調查局，並由調查局人員押解返台，被控逃漏稅及違反醫療法，還因未繳納綜所稅與罰鍰超過7000萬元，遭發「禁奢令」；經訊後，諭令黃立雄50萬元交保，限制出境、出海，需定期向科技設備監控中心視訊報到與回報所在地點。

貴婦奈奈則先是透過媒體喊冤，以寫信方式給台北地檢署檢察長王俊力，詳細說明她被指控吸金詐騙的整個經過，強調自己沒有做違法的事，並表示願意回台配合調查。隨後也聯絡駐加拿大的調查局法務祕書，調查局因此安排人員於今年5月1日陪同她搭機返台。經檢方訊後，依違反銀行法、詐欺等罪諭令貴婦奈奈200萬元交保，限制出境、出海與住居，須帶電子腳環。

經北檢偵辦，查出黃立雄僅是診所掛名院長，並未參與經營，也只負責婦產科看診，未涉及醫美部分，相關金流也未流入黃立雄帳戶；此外，所涉及的借貸款項是兒子黃博健以私人名義向投資人借貸，與黃立雄無關，因此給予不起訴處分。

