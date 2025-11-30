貴婦版大S「前夫夏天倫遭砍」 2煞埋伏持刀棍襲擊

攻擊夏天倫嫌犯遭逮捕。（圖／東森新聞）





台北夜店大亨夏天倫，30號晚上六點半，在台北松山打完高爾夫球要離開，卻被兩名惡煞埋伏，噴辣椒水、持刀棍攻擊，導致夏天倫和女性友人都受傷送醫。警方一小時後逮捕一名嫌犯，他重回事發地點要牽車落網，詳細犯案動機，還要持續釐清。



案發地點在民生東路三段156號地下二樓停車場，2名男子疑似預先埋伏在停車場，見到夏天倫現身就出手攻擊，隨後立刻開車逃離現場。

警方初步調查，夏天倫左手臂遭受15公分的切割刀傷，右手臂與眼睛腫脹，女友人也眼睛腫脹，應是遭到對方先噴辣椒水攻擊後，再持利器與甩棍攻擊。

廣告 廣告

夏天倫遭到攻擊後表示，應該與前妻有關，身邊同行女性友人也遭受波及，當時去打高爾夫球，結束後準備開車離開，卻突然間被攻擊，他被攻擊時也不知道對方使用什麼武器。

警方在案發的停車場，逮捕到一名男性正準備去停車場牽車離開，但是被捕之後又聲稱，是「回來自首的」，對於打人動機三緘其口。

更多東森新聞報導

愛女服安眠藥助眠！媽媽進房嚇傻 見親弟弟全裸侵犯

新／桃園某高中學生墜樓 警調閱監視器結果出爐

掉出活人！男國道翻滾 警揭內幕：不想害到女友

