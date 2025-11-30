貴婦百貨聖誕佈景「開展首日就失控」！裝飾道具遭連根拔起、民眾無視告示攀爬

貴婦百貨BELLAVITA寶麗廣場聖誕開展首日場面失控。圖／翻攝自Threads@amberleaf_jh

貴婦百貨BELLAVITA寶麗廣場今年再度推出聖誕夢幻場景，慵懶的巨型聖誕小熊「Bello Bear」趴在放大版甜點、麵包與香檳的餐桌旁，彷彿走進童話世界，相當可愛；不過這耗資打造的精緻佈景才開放不到1天就傳出災情，部分參觀者與孩童的破壞行為引起網友撻伐。

民眾見現場佈景遭到嚴重破壞，氣的在社群發文，指出家長直接指導小孩拿起造景當作裝飾拍照、試圖拔起固定在地上的藍莓、橡樹果實等裝飾物，不僅藍莓、果實底座出現破損，起司道具也明顯被抓破。

不僅如此，佈景台上滿是灰色鞋印，大批民眾無視「請勿踩踏、攀爬」標示，坐在脆弱的道具上拍照，雖然一旁有保全試圖大喊維持秩序，但由於人潮眾多、相當吵雜，民眾見狀直言「看得出他們很無奈，但現場近乎失控，成為大人小孩的遊樂場。」

民眾無視規定，於聖誕裝飾踩踏。圖／翻攝自Threads@chinling_kuo

現場慘況曝光，許多網友驚呼「夠可怕，家長都沒看到標示嗎？」質疑難道現場民眾都認為「大家都這樣，有差嗎？」也有網友指出，原本各自放在不同區域的道具都被隨意丟到其他道具上，怒批「我也是家長，看到沒有責任感、不引導孩子正確行為的家長也很反感！」另一派網友則認為，「這種場景佈置本該就要禁止16歲以下兒童進入，我也有小孩，知道小孩到這種地方肯定什麼都想摸，也不想在公共場合破口大罵制止他們或恐嚇他們摸了要賠錢，拜託出去玩何必搞成這樣，所以絕對不會帶小孩去這種地方。」

貴婦百貨BELLAVITA寶麗廣場貼出告示。圖／翻攝自Threads

事實上，BELLAVITA 在聖誕造景旁已貼出明確公告，點出「展示陳列道具請勿攀爬、倚靠、搬運」，並強調「硬體裝置及陳列道具皆屬商場所有，請勿竊取及破壞」，雖然該造景完全免費參觀，但才開放首日就傳出多處遭破壞，也引起民眾擔憂，展期至明年1月4日是否持續遭受破壞，呼籲這場夢幻場景是商場免費提供的美意，參觀者應當發揮公德心，遵守現場規範。



