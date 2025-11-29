貴婦百貨聖誕裝置慘遭蹂躪！「保麗龍裸露」業者收拾殘局

小朋友破壞裝置遭制止。（圖／chinling_kuo threads）

隨著聖誕節的到來，台北信義區貴婦百貨推出的限定聖誕造景雖然吸引大批民眾前來拍照，卻也面臨遊客不當使用的問題。目擊民眾發現，儘管現場已明確公告禁止攀爬、倚靠及乘坐等行為，仍有許多小朋友在造景上跳躍、踩踏，導致部分裝置出現鐵絲外露、保麗龍裸露等損壞情形。百貨業者表示，雖然人力有限難以全面監控，但對於明顯破壞行為仍會進行制止，同時呼籲民眾共同愛護公共設施。

小朋友破壞裝置遭制止。（圖／chinling_kuo threads）

位於信義區的貴婦百貨所設置的聖誕饗宴造景，包含巨大熊與餐桌等元素，吸引了眾多遊客。然而，不少小朋友卻無視現場「只能拍照，請勿攀爬、倚靠、乘坐、觸碰或搬動」的警示，紛紛跳上餐盤、爬到起司蛋糕上坐著，甚至有孩童直接踩踏熊熊的聖誕糖，並用手拔弄裝置。雖然部分家長有及時制止孩童的行為，但現場造景已明顯受損，不僅有鐵絲外露，外觀也出現剝落，內部的保麗龍材質清晰可見。

廣告 廣告

對於現場秩序混亂的情況，目擊民眾表示感到困惑，因為明明有公告禁止攀爬等行為，現場卻彷彿變成了大型遊樂場。對此，民眾意見不一，有人認為應該遵守規定，也有人擔心裝置會因此損壞，影響拍照效果；但也有民眾表示，輕微的互動如趴一下或坐一下，應該不至於造成太大影響。

小朋友被工作人員抱下來。（圖／TVBS）

百貨媒體總監張仁淑表示，業者每天打烊後會進行整理維護，對於已損壞的部分會進行回收，並視情況更換新的裝置。她坦言，由於人力有限，確實無法監控每一位遊客的行為，但若發現有人明顯進行破壞或踩踏跳躍等行為，工作人員仍會出面制止。

除了貴婦百貨外，信義區的新光三越A11門口也設置了20公尺高的巨型聖誕樹，結合聖誕列車元素並散發金光。該裝置同樣標示不得隨意踩踏、坐臥或攀爬。業者希望民眾能主動愛護這些聖誕裝置，雖然不會強制執行規範，但這也考驗著每個人的公德心。

更多 TVBS 報導

太萌！巨大熊現身貴婦百貨 快閃聖誕市集歐洲美食一次吃

「麻吉大哥」黃立成被爆砸12億入手陶朱隱園 首發聲：買X小旋轉大樓

上過都懂！公廁驚見「3個字」警語 網笑翻：救了無數蛋蛋

陸30年公廁變咖啡店！剛爆紅就被封 城管曝真正原因

