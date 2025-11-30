貴婦百貨"耶誕造景"遭破壞! 家長放任孩童踩踏.蹂躪

生活中心／綜合報導

耶誕節就快到了，百貨公司一級戰區信義區，也出現了不少耶誕造景。就有百貨公司打造巨大熊熊，還有甜美糖果打卡拍照區，吸引大批遊客特地造訪。但沒想到才開展兩天，就因為人潮湧現，秩序混亂，不少的造景都遭到破壞。

一層樓高的巨大熊娃娃，變成大朋友、小朋友的跳高紀錄器，熊頭滿滿都是掌心紋。爸媽奮力一跳，用力拍打，為小孩做了最壞示範。

姊弟倆爬上耶誕造景。從桶子裡，一人拿走一支棒棒糖，可愛擺拍。但等等，明明一旁都寫著請勿觸摸，警語不只小朋友看不懂，大人也視若無睹。

工作人員：「妹妹裡面不要進去喔，我們坐在邊邊拍照就好了好不好，安全第一啊。」

工作人員穿梭制止，但真的防不慎防！

民眾：「人來人往然後大家擠來擠去，然後剛剛有拍照，有看到有人就是把那個花拉下來拍，覺得它到聖誕節的時候，可能會更就是被破壞吧。」

民眾：「應該新北台北人都在這邊了吧，大家都亂打亂摸，我們自己顧好我們自己的就好。」





信義區這間貴婦百貨，耶誕造景有可愛熊熊、夢幻甜點，吸引好多親子客、網美來報到。只是人一多，秩序好混亂。一路展到1月4號的造景，才上線第二天，就出現多處遭破壞痕跡。超萌薑餅人，睫毛消失了、胸前拐杖糖斷了一大截。栗子裝飾外殼塗色被破壞露出保麗龍。巨大麵包上的芝麻，掉滿地，叉子出現裂痕。白色底座被踩黑，地面甚至留有茶葉蛋殼。遊客素質，令人搖頭。





百貨公司公關總監張仁淑：「館內我們都有設立立牌，以及我們這兩天也都，加派了保全人員的維護跟巡邏，如果有特別不適當的動作或者是破壞，我們還是會加強制止。」

業者回應，可能因為民眾還沒熟悉動線，後續也加強人力維護現場，呼籲大小朋友，拍照的同時，也要守秩序。

