貴婦百貨5米高DIOR聖誕樹登場！迪奧奇幻星願快閃店沈浸式場景必拍

文／景點+ Rhoda整理報導

每到聖誕節，貴婦百貨BELLAVITA寶麗廣塲的節慶布置總是信義區的一大亮點。今年與DIORBEAUTY攜手合作，即日起至11月23日在一樓中庭打造5米高DIOR奇幻星願聖誕樹，同步開設《迪奧奇幻星願限定快閃店》，讓整個空間瀰漫濃濃的冬日與節慶氛圍。

高達5米的DIOR奇幻星願聖誕樹於寶麗廣塲亮相！（圖／景點+ 張盈盈，以下同）

走進寶麗廣塲一樓中庭，就能看全球首座、高達5公尺的DIOR奇幻星願聖誕樹。

以義大利藝術家Pietro Ruffo的創作為靈感，打造融合星光與高訂工藝的夢幻馬戲團，點亮城市冬日的璀璨光芒。

快閃店集結聖誕限定彩妝、高訂香氛、限量聖誕香氛與傢飾禮盒，以及多項趣味互動體驗，更特別打造奇幻星願咖啡廳，攜手米其林餐廳 Joël Robuchon，推出期間限定的甜點。

（圖／BELLAVITA寶麗廣塲，以下同）

想欣賞璀璨聖誕裝置、挑選節慶禮物，或是單純想感受一下冬季耶誕的浪漫不可錯過！

【Info】

迪奧奇幻星願限定快閃店

地點：BELLAVITA寶麗廣塲一樓中庭 ｜台北市信義區松仁路28號

日期：2025年11月8日至11月23日

時間：週日至週四11:00-21:30｜週五、週六 11:00-22:00

