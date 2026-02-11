貴婦粉紅派對！關穎背12萬包同框賈永婕 喊：姐妹比男人可靠
有「台灣第一名媛」之稱的關穎在社群平台分享與台北101董事長賈永婕等10人一起為好友Winnie慶生的照片，清一色穿著粉色系服裝，搭配夢幻氣球佈置，畫面溫馨。關穎更在貼文中寫下「POV：比男人可靠的是姐妹」，展現深厚姐妹情誼。
當天關穎的穿搭格外吸睛，她身穿背心外搭牛仔外套，配上短褲短靴，手上拎著要價近12萬元的CHANEL 22C牛仔迷你金球包，貴氣率性的造型再度引發討論。
畫面中可見眾人圍在壽星身邊，一起吹派對吹笛、灑彩帶，氣氛熱鬧非凡。關穎在IG限動分享的多張照片中，10名好友齊聚一堂，粉色系穿搭搭配氣球佈置，呈現夢幻氛圍。
關穎與賈永婕等人的交情在圈內相當出名，她們不只會相約吃飯，還會一起運動，揪團做公益。賈永婕在疫情期間的募資行動，也得到了姐妹們的實質支持，時常一起傳遞正能量的友情。
