貴婦「埋線拉提」釀皮膚潰爛、扭曲險毀容 中國密醫遭逮下場慘了

一名蔡姓貴婦出國旅遊時結識同團邢姓女子，被說服到對方開設的醫美診所做臉部「埋線拉提」，最後整張臉潰爛毀容，才發現邢女根本是沒有醫師執照的密醫，台北地檢署偵查後，依《醫師法》起訴邢女。

根據網路資料指出，「埋線拉提」是一種醫美療程，原理是運用微創手術將可被人體吸收的醫療線材埋入皮膚下，透過線材上的倒鉤來支撐並改善鬆弛下垂的老化皮膚。此外，線材本身還能刺激膠原蛋白增生，使肌膚凹陷部位得到改善，增加臉部的飽滿豐潤。

蔡女於2023年跟團出國旅遊，認識了同團的中國籍女子邢女，邢女宣傳旗下醫美診所，誇口自己醫術精湛，說得天花亂墜讓蔡女信以為真，雙方約好回台後到邢女的診所做手術。

到了約好當天，蔡女到邢女位於台北市中山區的醫美診所接受手術，邢女在她臉上胡亂植入18條線材，同時還打了玻尿酸、外泌體等保養品。

術後蔡女臉部開始腫脹，皮膚潰爛變形，進一步追究才發現邢女根本沒有醫師執照，只是診所股東而非醫師，憤而提出告訴，台北地檢署偵結，依醫師法與過失傷害罪起訴邢女。



