貴客受驚！日記者中山站目睹兇案 橘高校屏東演出警方備戰

即時中心／魏熙芸、林耿郁報導

張文兇殺案震動國際；昨（19）晚一名前日本電視台記者木下黄太，人就在中山站現場，他在X上拍片傳遞訊息，表達自己的恐慌；另一方面，京都橘高校今（20）天下午將在屏東演出，為避免再發生不測，屏東縣警方大舉出動維安，不能讓客人遭到意外。

現場直擊！北捷兇嫌張文昨天在多地行兇，引發海內外高度關注；一名前日本電視台（日本テレビ）記者木下黄太，案發當下就在中山站現場。他立即拿起手機，向外傳遞現場的混亂與危險，過程中甚至一度哽咽。

木下表示，在案發後人潮逃散，現場幾乎只剩下自己一個人，所以想幫忙看看傷者的狀況。自己用手幫他按壓止血，但「血怎樣都止不住」。救護車也遲遲沒有到場，自己不清楚究竟發生了什麼，但當下感覺像是某種「恐怖行動」般的情境。

「這是一起針對不特定多數人的攻擊事件」，木下強調，自己只是偶然在現場，但這次經驗讓他深刻感受到，在沒有任何裝備、沒有專業器材的情況下，其實是無法真正挽救他人生命的。

另一方面，京都橘高校「橘色惡魔」今天下午2點，將在屏東縣立田徑場，與屏東女中、南榮國中、美和科技大學學生，同台交流演出；對此屏東縣警方加大維安部署，全力嚴防意外事故發生，不讓貴客受到驚嚇與傷害。

京都橘高校學生，稍早抵達屏東田徑場。（圖／民視新聞）

