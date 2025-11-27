貴州強推火葬！傳政府「刨墳挖屍」 村民暴怒：先挖習近平祖墳

大陸中心／倪譽瑋報導

貴州強推火葬，讓當地民眾極度不滿；X社群上也有人記錄抗議事件。（圖／翻攝自X@YesterdayBigcat）

中國推行火葬政策，在部分地區的執行上引發民眾不滿。近日貴州省推「強制火葬」遭到眾多居民反對，多縣市已改成「自願火葬」，只有息烽縣仍在強推，甚至傳出政府官員要挖人墳墓，把已埋葬的遺體拿出來火化；息烽縣複數村莊發生激烈抗議，其中有村民怒喊「如果共產黨要挖墳，先把習近平家的祖墳挖了再說！」

中國貴州強推火葬引爆民怨 兩村爆嚴重衝突

近期社群平台X上，貴州民怨爆發成為熱門消息，當地政府推行強制火葬政策，習近平時期，該政策被賦予「生態文明」與「精神文明」的標籤，貴州政府提供免費接運、火化等優惠，盼望當地人能以火化作為主要喪葬方式。

然而，地方在執行強制火葬上引發眾怒，政府機關要求轄區內所有居民「必須進行火化」，引發偏好土葬者的不滿，許多縣市因劇烈反對，新制已從「強制火葬」改為「自願火葬」，只有貴州省貴陽市息烽縣堅持推行，甚至傳出官員動手「挖墳」要把已埋葬的遺體拿出來火化，當地木杉村與水頭村兩個地點，出現暴力衝突。

村民持棍護祖墳、開嗆習近平 外媒：抗爭恐持續擴大

木杉村數百名村民聚集在墓地，手持棍棒守護遺體；離木杉村僅數公里的水頭村，息烽縣副縣長強勇要求家屬交出遺體，對方不從就出手毆打，村民紛紛上前表達憤怒，數百人圍堵官員，接著警方又圍上來，場面混亂。此外，有民眾在抗議時喊出「如果共產黨要挖祖墳，先把習近平家的祖墳挖了再說！」

兩村的抗議行動已在其他地方發酵，目前事件在X等社群平台上引發關注，許多網友聲稱要到現場支持村民的反抗行動。外媒《衛報》報導，中國異議觀察組織（China Dissent Monitor）研究負責人凱文（Kevin Slaten）分析，本次事件似乎涉及到「文化傳承、祖先事務」攸關私人領域，不排除抗議會持續擴大。

