貴州強推火葬！官員欲「強挖遺體」 數百村民怒：先挖習近平家的祖墳

中國貴州省息烽縣實施強制火葬政策，22日發生兩起群眾反抗事件，與前來想「開棺搶屍」進行火葬的官員爆發衝突，村民更怒斥「先把習近平的祖墳先挖了再說」；另一村落更爆發官民對峙，目前相關影片仍在陸網持續發酵。

社群平台Ｘ名為「昨天」的帳號日前PO文表示，該政策要求轄區內所有居民，死後必須進行火化，但這政策一推出便引發民間不滿。村民指出，周邊許多市縣因政策遭反對，已從「強制火葬」改為「自願火葬」，但息烽縣卻堅持強推，且無法拿出法律依據。

村民表示，當地政府為了斂財，強制推行火葬，不但違背「入土為安」的習俗，還增加農戶負擔，有不少村民在支付火化費、購買骨灰盒後，還要按照傳統購置棺木為逝者進行土葬，因為農村沒有專門存放骨灰盒的地方。在面對進村宣傳政策，並要求村民簽字的官員，曾憤怒質問「如果共產黨要挖祖墳，就先把習近平家的祖墳挖了再說！你們敢去挖嗎？」

22日白天，在石硐鎮木杉村，數百村民在聽聞官員將挖走一名已下葬的遺體後，迅速聚集，手持棍棒守在墳頭四周，表示若政府人員強挖遺體，他們將拼死阻攔，並在現場用音響持續播放訴求，要求取消該政策，直至深夜，大批村民仍在墳山周圍值守，而此前曾揚言要進村搶屍的政府人員，則因人數劣勢，未有行動。

另一邊，在距離木杉村僅數公里的水頭村，當晚也爆發一場激烈對峙，當地村民稱，息烽縣副縣長強勇在要求家屬交出一名死者遺體時，毆打了死者的妹妹，引發眾怒，並迅速聚集數百位村民，將副縣長與隨行的多名官員及警察層層圍堵，雙方再次爆發衝突，對峙持續到次日淩晨，副縣長強勇則曾承諾會承擔傷者的全部醫藥費用，但在此期間，強勇卻趁亂逃離現場。目前兩起事件仍在當地不斷發酵，有大量網友表示，將會到現場支持反抗行動。

而根據外媒《衛報》報導，一位村民在社群發文稱，因受當地官員的壓力，他的祖父遺體已被火化，家人被警告，如果不服從，將會給子孫後代帶來負面影響。

中國異議觀察組織(China Dissent Monitor)的研究負責人凱文·斯萊頓（Kevin Slaten）也表示，貴州這次抗議活動持續數日並不尋常，「如果抗議活動涉及非常私人的事情，例如對某人經濟生計的重大打擊，或者關乎他們的文化傳承或祖先事務，那麼抗議活動就更有可能規模更大、持續時間更長。人們更有可能因此受到激勵，冒著風險走上抗議之路。」

事實上，CDM在今年記錄中國農村地區共661起抗議活動，比2024年全年增加70%；今年第三季度，則記錄近1400起騷亂事件，比2024年同期增加45%，推測許多抗議活動似乎都是由經濟困境和相關不滿情緒引發。

