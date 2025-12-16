貴州14歲女與同學吵架 被對方家長群毆 副校長冷眼旁觀

近日，貴州安順市普定縣一名中學生在校內遭到毆打受傷一事引發關注。受害學生家屬向媒體反映，14歲女孩小吳在普定縣化處中學校內監控室內，被同學家長及其帶來的人員打傷，事發至今一個多月仍在住院治療。當地警方與教育部門已介入處理。

紅星新聞報導，據家屬介紹，小吳就讀於化處中學九年級。9月期間，小吳與同班同學小姜產生矛盾，對方曾揚言要動手，導致小吳一度不敢到校。經家人勸導後返校，雙方曾發生肢體衝突，但當時未出現明顯受傷情況。

家屬稱，10月23日，小姜的母親陳某帶著一名社會人員張某進入學校，未辦理完整登記手續。兩人找到學校副校長後，被安排在校內監控室與小吳見面。家屬指稱，在該過程中，兩人對小吳進行辱罵並引發其應激反應，隨後以此為由對小吳實施毆打，持續數分鐘，拉扯其頭髮並攻擊頭部、頸部、臉部和眼部。家屬稱，現場有教師在場，但僅作象徵性勸阻，副校長見狀也沒有阻止。

事發後，小吳自行前往派出所報案。家屬表示，從派出所處了解到，事發地點的監控室並未安裝監控設備。小吳隨後被送醫治療，目前仍在住院。醫院方面診斷其存在頭部不適及心理問題，需要服用助眠及抗抑鬱藥物。經鑒定，其體表傷情構成輕微傷。

小吳的舅舅王先生表示，孩子目前出現明顯恐懼、焦慮情緒，夜間睡眠困難，仍需住院觀察。他認為，僅進行體表傷情鑒定不足以反映實際影響，已申請進一步身心健康鑒定，但暫未獲受理。家屬同時認為，若非將孩子帶至監控室，衝突本可避免，學校在管理和處置上存在問題。

警方出具的行政案件立案告知書顯示，該案已以故意傷害立案調查。家屬稱，已向警方提交刑事立案申請，但目前未收到書面結果說明。

對此，化處派出所回應稱，案件已立案，正在調查中。普定縣教育局安全法規股也表示，多部門正就此事展開調查處理。化處中學相關負責人表示，公安機關已介入，具體情況需以調查結果為準。涉事副校長則否認家屬所述部分情節，稱相關情況已有警方筆錄。

截至目前，小吳仍在接受治療，事件責任認定及後續處理結果尚待相關部門進一步公布。

