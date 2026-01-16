貴族小學爆腸病毒感染 醫師家長涉隱匿引公憤

高雄鼓山這間雙語小學，爆發了腸病毒的群聚感染。（圖／東森新聞）





高雄鼓山一間私立雙語小學，爆發了腸病毒群聚感染，造成校內外14名學童及嬰幼兒感染。衛生局重罰了病毒源頭一對姊弟的家長，因為這名家長是軍醫院骨科醫師，在7日就知道女兒得腸病毒，認為小孩沒發燒讓她繼續到校，引發其他家長集體抗議，衛生局認為隱匿，開罰6到30萬。被罰的家長承認有疏失，但強調腸病毒不是法定傳染病。

高雄鼓山雙語小學爆發腸病毒的群聚感染，家長甚至為此還自製標語抗議。衛生局調查腸病毒的源頭，是一名5年級女童，她在1月12之前就有紅疹水泡，她說是過敏濕疹。但是12日3年級弟弟也出現紅疹水泡，通報確診腸病毒。隨後女童座位前後多名同學感染，變成擴散4個班級，11名學童感染，另外還有校外國中生、嬰幼兒3人，總計14人，其中一人還脫水住院。

廣告 廣告

而女童的家長是軍醫院骨科主治醫師，抗議的家長認為，身為醫師還隱匿病情，到了學校要求把孩子帶回家的時候，爸爸還跟老師說「我們真的以為是過敏只是濕疹」，他們堅持的目的是孩子要如期到校考試，才可以準時拿到成績。

雙語小學副校長：「孩子送來上學已經發病了，但是我們並沒有接到家長的通知，說他有腸病毒的現象。」

校方證實家長沒有告知腸病毒，而家長則坦承有疏失，但不知道怎麼會鬧成這樣。

隱匿小孩得腸病毒的醫師：「一開始說實話也是我們的輕忽，我們也沒想到這麼嚴重。小孩子感覺都很好，就只有一些紅腫，我覺得也沒怎樣，也沒發燒、也沒食欲不振，也沒怎麼樣。而且腸病毒也不是法定傳染病。」

高雄市衛生局疾病管制處長洪玉倖：「5日已經出現症狀，1月7日由家長帶到醫院就醫，醫師當時已診斷疑似腸病毒。疫調也發現學童經診所診斷腸病毒後，家長也沒有告知校方。」

高雄市衛生局在小學爆發群聚感染後，15日對家長疫調，家長還沒說實話，將依傳染病防治法開罰6萬元到30萬的罰鍰。

東森新聞關心您

違法行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

腸病毒奪9命！伊科病毒攻擊嬰幼兒 3症狀快就醫

小心腸病毒！9例感染併發重症死亡

腸病毒釀雙北139班停課 估寒假後才趨緩

