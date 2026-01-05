「貴族蔬菜」價格大跳水 50元可買4顆！菜販：現在吃就賺到

青花菜又被稱為「貴族蔬菜」，一顆動輒50元起跳，資深菜販廖炯程表示，過去進口青花菜不便宜，一斤90至110元是常態，但近期台灣本土青花菜盛產，價格「跳水」，市場上一斤約50元、一顆不到30元，南部地區甚至出現4顆50元的低價，且幾乎無菜蟲，他直言「現在吃，就是賺到」。

廖炯程今（5）日於臉書指出，以前進口青花菜是貴族蔬菜，一斤90至110元是常態，一顆隨便都要50元起跳，但近期台灣本土青花菜價格下探，市場上一斤約50元、一顆不到30元，南部產地甚至出現4顆賣50元的超低價。

廣告 廣告

廖炯程說，這波價格下滑，與政府為避免高麗菜供過於求、價格崩盤，推出每分地補助3500元的「轉作獎勵」，鼓勵農民改種青花菜有關，政策原本規劃將收購的青花菜送入冷鏈加工體系，製成冷凍蔬菜以延長保存、分散銷售壓力，未料今年天氣條件理想，青花菜產量大增，加工廠產線無法完全消化，導致過剩產品回流到果菜市場，供過於求之下，價格隨之走跌。

廖炯程指出，對消費者而言，現在是吃青花菜的最佳時機，不僅價格低廉，且本土青花菜口感較嫩甜，近期更屬「正時無蟲」，直言現在吃，就是賺到。

廖炯程也分享選購與清洗建議，挑選青花菜１時應注意花面緊實、色澤翠綠，梗底切口新鮮且避免空心；清洗時可先整朵沖洗，再切成小瓣浸泡鹽水後以流水沖洗，最後使用軟毛牙刷刷洗縫隙，確保食用安全。

更多中時新聞網報導

長澤雅美元旦報喜 嫁新銳導演福永壯志

菸捐16年未變 民團促依CPI調整

王心凌揪機器人表演 吳克群新年獻新歌