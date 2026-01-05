「貴族蔬菜」價格崩盤！產地50元買4顆 菜販喊：現在吃就賺到

近期青花菜價格下跌。（示意圖／Pexels）

近期青花菜價格下跌，有媒體報導稱「冬季青花菜價格跌到罕見新低」，是因政府給出獎勵金又大量進口越南青花菜所致。農業部表示，價格波動為氣候造成集中採收，且目前進口成本仍高於國產價格，呼籲各界請勿傳播錯誤資訊。對此，菜販廖炯程揭開真正原因，並建議民眾趁著青花菜價格便宜時「用力吃」。

廖炯程在臉書透露，過去進口青花菜可說是「貴族蔬菜」，1斤90至110元是常態，1顆隨便都要50元起跳，現在台灣本產青花菜1斤50 元、1顆30元有找，南部產地甚至出現「50元買4顆」的荒唐價格，「這次真的不是農民愛賭博，也不是大家只會一窩蜂種高麗菜。這背後其實是一個『原本想救火，結果水管爆掉』的故事。」

廖炯程指出，政府當時怕農民一窩蜂種高麗菜導致崩盤，所以祭出「轉作獎勵」，每分地補助3500元鼓勵改種青花菜，原本希望分散風險，然後收購的青花菜進入「冷鏈加工」，做成冷凍蔬菜，變成「冬菜夏用」，沒想到老天爺太賞臉，天氣太好導致產量大爆發，加工廠的產線切不完，只能全部倒灌回果菜市場。

他坦言，這次真的不能怪農民，也不能全怪政府沒做事，畢竟該警示的、該補助的都做了，純粹就是產能消化不良加上氣候神助攻。廖炯程提到，目前青花菜的價格是歷史新低，且台灣本產的青花菜口感最嫩、最甜，民眾可以「用力吃」，把冰箱塞滿不僅省荷包，也是在幫農民清庫存，甚至最近的青花「正時無蟲」，幾乎沒什麼菜蟲。

針對相關情形，農糧署說明，依據農情調查及生產預測資料，去年11至12月青花菜收穫面積約293公頃，與近5年同期平均291公頃相當，並無媒體所稱「海量增加」現象。至於12月中旬市場價格略跌，主因係受去年風災及豪雨影響，農民延後種植，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊、集中採收。

經農糧署持續監控，近一週青花菜日均交易量39.3公噸，已較前週減少16.4％，平均交易價格每公斤28元，較前一週回升4.6%，顯示產銷秩序已逐漸恢復，價格尚屬冬季合理範圍，且仍高於生產成本15.4元／公斤。

