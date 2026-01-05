「貴族蔬菜」青花菜盛產！南部4顆50元 菜販：非政策所致

青花菜被稱為「貴族蔬菜」，以前一顆動輒50元起跳，但現在價格大跳水！資深菜販廖炯程表示，因為本土青花菜近期盛產，現在市場上一斤約50元，一顆不到30元，甚至南部地區還出現4顆只要50元的超低價！而且幾乎沒有菜蟲的困擾，品質超棒！他直呼：「現在吃，就是賺到！」喜歡青花菜的朋友們，趕快趁這波優惠入手吧！

青花菜被稱為「貴族蔬菜」，以前一顆動輒50元起跳，但現在價格大跳水！ （示意圖／pexels）

廖炯程今（5）日於臉書表示，過去進口青花菜被稱為貴族蔬菜，一斤90至110元是常態，一顆至少要50元以上。但最近台灣本土青花菜價格大幅下滑，市場上一斤約50元、一顆不到30元，南部產地甚至出現4顆只賣50元的超低價，恐怕這是歷史新低的價格。

廖炯程指出，青花菜價格下跌與政府為避免高麗菜供過於求、價格崩盤所推出的「轉作獎勵」政策有關。（示意圖／freepik）

他指出，這波價格下跌與政府為避免高麗菜供過於求、價格崩盤所推出的「轉作獎勵」政策有關。

政府為了避免大家一窩蜂種高麗菜導致價格崩盤，推出了「轉作獎勵」政策，每分地補助3500元，鼓勵農民改種青花菜。原本的計畫很完美：分散風險，並將收購的青花菜送進「冷鏈加工」，製作成冷凍蔬菜，實現「冬菜夏用」的目標。但沒想到，老天爺太賞臉了！天氣超好，青花菜產量爆炸，加工廠根本來不及處理，就像高速公路大塞車一樣，後面的青花菜無法進入工廠，結果全都倒灌回果菜市場。

現在的狀況就是：高麗菜崩盤，青花菜也跟著一起跌價。這真的不能怪農民，也不能完全怪政府，該警示的、該補助的都做了，問題出在產能消化不良加上氣候太給力，讓市場供需失衡。對消費者來說，現在正是吃青花菜的好時機！不僅價格實惠，台灣本土青花菜口感更嫩甜，近期更是「正時無蟲」，現在買來吃，真的超划算！

今年天氣條件理想，青花菜產量暴增，加工廠產能無法完全吸收，導致過剩的青花菜回流市場，供過於求下價格自然走跌。（示意圖／freepik）

廖炯程也分享了選購與清洗的小技巧：挑選時要注意花面緊實、色澤翠綠，梗底切口新鮮且避免空心；清洗時先整朵沖洗，再切成小瓣浸泡鹽水，接著用流水沖洗，最後用軟毛牙刷刷洗縫隙，確保清潔又安全。

