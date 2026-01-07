貴氣！劉嘉玲全身行頭600萬 廟宇祈福被野生捕獲

〔記者林南谷／綜合報導〕60歲香港金像獎影后劉嘉玲日前在IG分享新年合照，留言：「新年新氣象，好友相聚樂陶陶。」原來當天她被粉絲在香港上環文武廟野生捕獲。

劉嘉玲當天在文武廟被偶遇，戴著太陽眼鏡的她星味十足，巧遇的粉絲以「奇奇妙妙的偶遇」為題，表示幸運遇見藝人：「繼淺水灣偶遇梁文道先生(香港文化人、傳媒人，有粉絲稱他為「道長」)，又在文武廟偶遇劉嘉玲，2026對我真好。」

不少網友見到劉嘉玲被曝光照片，好奇她為何到文武廟祈福，但有眼尖粉絲注意劉嘉玲行頭，並逐一形容外套出自香奈兒，價值約12萬港幣(約48萬台幣)，一雙小白鞋則是acne studios，價值約4千多港幣(約1萬6千元台幣)。

至於劉嘉玲手拎愛馬仕鱷魚皮手提袋就更加貴氣，價值約50多萬港幣(約200萬台幣)，而其身上所配戴珠寶飾物，加起來估計約百萬港幣(約400萬台幣)，不少人震驚劉嘉玲只是去拜神的休閒打扮，除了貴氣又有氣質還價值不斐，誇她「很有品味」、「果然一看就好有錢的樣子」、「有錢是次要，主要會搭配」。

