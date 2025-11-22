貴的不只白米！ 日本10月CPI漲3% 高市早苗急推21.3兆補貼

日本首相高市早苗，面臨的課題不只有日中關係，還有日本國內的通膨問題。日本政府公布最新數據，10月份消費者物價指數，比去年同期上漲3%，現在不只白米，包括蛋糕、蔬果、調味料等食物和食材，都在漲價。日本內閣周五緊急決定，將推出史上最大規模，高達21.3兆日圓的緊急預算，透過補貼水電費、育兒經費等措施，希望能平抑物價。

日本內閣在21號召開緊急會議，決定21.3兆日圓規模的經濟對策預算。(圖／達志影像美聯社)

日本消費者近期在超市購物時，都明顯感受到物價上漲的壓力。當米價開始上漲時，其他商品價格也隨之攀升。在埼玉縣的超市中，各種商品漲價的情況讓店家和消費者都感到非常頭痛。

這波通膨不僅限於白米，幾乎所有商品都受到影響。根據最新調查數據顯示，日本10月份消費者物價比去年同期上漲3個百分點。面對這種情況，家庭主婦們只能想出各種節省買菜費用的方法。一位日本消費者表示，她家中食用烏龍麵的頻率增加了，她會將剩餘的蔬菜放入一起燉煮，這樣就能增加一人份的菜量。所幸部分超市採取了體恤消費者的策略，例如將原本可賣到100日圓的一份切片大白菜，降價至78日圓販售。業者解釋，他們的做法是先以低價吸引消費者進店消費。一位日本超市業者強調，將進貨價格便宜的商品以便宜價格賣出是基本原則，為了增加顧客上門率，他們只能採取薄利多銷的策略。

通貨膨脹也可能影響日本人的耶誕節慶祝氛圍，使其少了些儀式感。由於通膨影響，今年的耶誕蛋糕也出現了漲價情況。一位日本糕點業者表示，有些成本增加的部分已經無法單靠企業努力來吸收，只能尋求消費者的理解。

除了日中關係惡化已經讓日本首相高市早苗感到頭痛外，通膨問題更可能對其政權構成真正威脅。高市早苗表示，為了守護大家的生活、打造強勁的經濟，政府將戰略性增加財政支出。為應對這一情況，日本內閣會議已決定推出史上規模最大的21.3兆日圓經濟對策預算，希望透過各種補助金，改善日本民眾的生活狀況。

