貴賓狗伸爪選2000元刮刮樂 中年男才刮2張就中100萬

有位中年男子讓黑色貴賓犬「黑妞」挑選刮刮樂，沒想到竟中獎100萬元。（台彩提供）

隨著農曆新年即將到來，台灣彩券這回推出「2000萬超級紅包」刮刮樂，有位年約50歲的中年男子近日在宜蘭幸運刮中100萬元。根據台彩透露，這名中年男子得知彩券行的12歲黑色貴賓犬「黑妞」屬馬，突然靈機一動讓「黑妞」幫忙挑選2000元刮刮樂，「黑妞」伸出爪子選中2張刮刮樂後，中年男子就只買了這2張，沒想到就幸運刮中100萬元獎金。

位於宜蘭市和睦路上的「大家贏投注站」，近日刮出100萬元獎金，代理人張小姐透露，彩券行的黑貴賓犬「黑妞」平時都跟她一起上班，那天有位年約50歲的中年男子來買刮刮樂，得知12歲的「黑妞」剛好屬馬，於是靈機一動讓「黑妞」幫忙挑選2000元刮刮樂。

後來，「黑妞」伸出爪子挑選2張後，中年男子刮開其中一張中獎100萬元，讓他興奮直呼「太神奇了！」還提到之後會特別準備罐頭來感謝「黑妞」。

台彩推出限定的「2000萬超級紅包」刮刮樂，頭獎2,000萬元共10個，二獎100萬元多達1,200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎、總獎金及總獎項都是史上最多，總中獎率69.33%。

