貴金屬價格大跳水 外媒揭罪魁禍首是中國

▲在短短幾天內，金價自歷史高點急挫，白銀更在單日暴跌。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 在短短幾天內，金價自歷史高點急挫，白銀更在單日暴跌。數週以來，全球金屬交易員熬夜守著螢幕，看著從黃金、銅到錫等各種金屬價格似乎擺脫了供需基本面的引力，在中國投機熱錢的推動下瘋狂飆升。但在短短幾小時內，這場漲勢卻演變成大宗商品市場史上最戲劇性的崩盤之一。

根據彭博社報導，白銀週五暴跌26%，創下史上最大單日跌幅；黃金則大跌9%，創下創下十多年來最慘烈的一天。銅交易員也感到措手不及，因為銅價在突破每噸14500美元後，隨即以同樣的速度潰敗。

全球主要貴金屬精煉商Heraeus Precious Metals交易主管斯珀塞爾（Dominik Sperzel）表示：「這絕對是我職業生涯中見過最瘋狂的景象。黃金本應是穩定的象徵，但這樣的波動絕非穩定。」

崩盤誘因：川普提名「通膨鷹派」華許接掌聯準會

雖然週五崩盤的導火線是美國總統川普計畫提名華許（Kevin Warsh）擔任下屆聯準會（Fed）主席，導致美元走強，但許多人早已警告，在經歷數週的持續飆升後，金屬市場已過度擴張，回調勢在必行。即便如此，跌幅的速度與規模仍令人窒息。

上週在德國舉行的全球最大硬幣會議上，企業高層們站在場邊盯著手機，在沉默中目睹了這場危機的爆發。MKS PAMP SA金屬策略主管希爾斯（Nicky Shiels）將週五的市場形容為「拋物線式」、「瘋狂」且「無法交易」，並直言2026年1月將成為「貴金屬史上波動最劇烈的一個月」。

瘋狂的節奏與中國投機熱潮

黃金的漲勢已累積多年，最初由各國央行增持黃金以替代美元帶動，去年則因西方投資者湧入所謂的「貨幣貶值交易」而加速。

但近幾週的漲勢顯得更加瘋狂，主要受中國投機浪潮驅動。從散戶到大型股票基金都紛紛涉足大宗商品，將銅、銀推向新高。價格飆升的同時，趨勢追蹤型大宗商品交易顧問也蜂擁而至，進一步推高了價格。

在市場關注聯準會獨立性疑慮，以及從委內瑞拉到伊朗的地緣政治衝突之際，使得金屬漲勢成為投資者對美元不信任的象徵。隨著上漲動能吸引越來越多買家，從中國到德國，黃金與白銀的熱潮席捲消費者，讓人想起1979至1980年，那是現代史上唯一一次出現如此劇烈價格波動的時期。

白銀市場的「空頭擠壓」與期權瘋狂

白銀市場的波動最為劇烈，其年供應價值約980億美元，遠小於黃金的7870億美元。週五，全球最大的白銀ETF iShares Silver Trust錄得超過400億美元的成交量，成為全球交易最活躍的證券之一，而在幾個月前，其單日成交額鮮少超過20億美元。

Reddit等社交平台上的散戶瘋狂買入看漲期權，引發了所謂的「伽瑪擠壓」（Gamma Squeeze）：當價格上漲時，期權交易商必須被迫買入底層資產以對沖風險，進而機械式地推高價格。橋水基金前大宗商品主管坎貝爾（Alexander Campbell）解釋道：「這就是為什麼我們漲得這麼快，跌得也這麼快。」

未來展望：觀察中國市場

與此同時，坎貝爾認為，這一波跌勢源自於中國投資者出售資產，「我們正在承受後果。」接下來的走勢可能再次取決於中國。

雖然農曆新年前的傳統買氣可能提供進場機會，但中國多家銀行已於週五宣布新措施，以遏制與零售黃金積存產品相關的風險。

