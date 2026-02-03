貴金屬價格狂漲暴跌 中國投機資金疑似背後做手

貴金屬價格去年底以來走勢異常，黃金價格上週末才登上歷史高點，隨即上演暴跌行情。(圖片來源/Pixabay)

黃金和白銀等貴金屬向來被視為是美元貶值，或地緣政治動盪時的保值、避險商品，不料去年底以來出現狂飆驟跌的脫序走勢，供需基本面儼然已經難以解釋此現象，有分析指出，現在中國投機熱錢才是主宰貴金屬市場行情的做手。

以白銀為例，長久以來白銀價格多數時間維持在每盎司40美元以下，僅少數短暫時期突破這個關卡。但就在上週白銀價格突破121美元之後數日，隨即在上週五（1月30日）暴跌，單日跌價就已超過40美元，跌幅深達26%，是有史以來最大單日跌幅。

其他金屬商品包括黃金和銅也跟著狂跌，金價日前才創下歷史新高，達到每盎司5600美元的天價，但30日大幅回落到4800美元附近，跌幅達9％，創下10多年來最大單日跌幅。銅價也從每公噸1萬4500美元的高點迅速回跌，看得交易員瞠目結舌，回顧前一日，銅價才上演過暴漲10.1%的行情。

有交易員驚嘆，這是他職業生涯當中所見過最瘋狂的行情，黃金應該是一種穩定的象徵，但這種行情已經完全稱不上穩定，用「拋物線」、「瘋狂」和「無從買賣」來形容還比較恰當。

受美元疲軟和地緣政治牽動，貴金屬備受追捧

根據《彭博社》（Bloomberg）分析，金屬商品去年底之所以突然間吸引投資人湧入，推測是川普試圖動搖聯準會獨立性，以及美軍抓補委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）和伊朗抗議潮等地緣政治動盪，再加上川普的發言顯示，美國無意支撐疲弱的美元所致。

去年底以來在幾個貴金屬當中，白銀價格波動最為劇烈，因為白銀商品市場規模相對小，以目前的價格計算，其年供應量價值應為980億美元，而金價有8倍之多，達7880億美元。

追蹤白銀交易的基金iShares Silver Trust（SLV）30日成交額超過400億美元，成為全球交易最活躍的證券之一，幾個月前其成交額很少超過20億美元。

市場認為，這次金屬價格暴跌引爆點雖是美國總統川普提名通膨鷹派華許（Kevin Warsh）接任聯準會（FED）主席。29日稍晚，市場出現逆轉的第一個跡象，美元在美國股市開盤後走強，黃金價格突然暴跌，一度在短短10分鐘內下跌超過200美元。

事實上先前就有許多市場人士警告，金屬行情已經過熱，回檔將在所難免。但金屬商品上週末下跌的速度和幅度依舊令人震驚，特別是黃金，畢竟黃金商品交易市場規模相當龐大，流動性也很強，鮮少出現短線狂跌的現象。

中國買家獲利了結，疑似為引爆金屬價格暴跌導火線

中國投機資金大規模撤出似乎是重要原因。彭博指出，金屬價格去年底以來失速狂漲，追根究底似乎是來自中國投機者瘋狂追買所致。

中國資金包括個人投資者和鎖定大宗商品的大型股票基金大量買進，帶動黃金、白銀和銅等金屬價格飆漲，隨著價格不斷往上攀升，吸引更多的買家，例如趨勢追蹤型的大宗商品交易商跟進，進一步推高價格。

上週末的金屬價格暴跌行情，疑似中國買家趁著華許提名消息獲利了結，市場人士形容，中國把東西賣了，現在投資人正在承受後果。

接下來金屬商品投資人的目光都將再次聚焦在中國，觀察中國買家何時會回歸，尤其是農曆新年來臨，這段期間被視為是中國購買黃金和白銀的旺季。錯過前一次上漲行情，等著進場低接的散戶投資者，或許準備伺機而動。

