貴金屬價狂飆 馬年生肖幣創高

黃金價格飆高，加上AI商機需求，貴金屬價格也水漲船高，台銀委託中央造幣廠設計發行生肖幣，馬年每枚售價2460元，已經連續兩年調漲，再創新高價，較蛇年漲近12％。台銀金市分析報告顯示，金價若能突破月線每盎司約4086美元，就有機會挑戰重回4200美元關卡。

台銀每年都會委託造幣廠設計生肖幣，此輪已經發行至第7枚，為「丙午馬年彩色鍍金精鑄銀幣」，售價2460元是本輪第2次調漲，同時是連兩年上漲。這一輪從鼠年到龍年銀幣售價都是2180元，到了蛇年略漲至2200元，小漲20元，馬年又一口氣漲至2460元，漲價260元、漲幅將近12％。

台銀表示，近期除了黃金價格上揚之外，貴金屬價格也因AI需求增強而被帶動，因此銀幣價格才會再往上調。

台銀生肖幣與土銀、中華郵政、華南銀行、台企銀及玉山銀行、瑞興銀同步發售，圖案主題以「一馬當先」描繪一匹英姿颯爽的駿馬，展現勇往直前。

台銀金市分析報告顯示，近期受到美國淡化對降息預期，使得金價受到壓抑跌破4000美元，不過川習會後，市場認為結構性的問題未能解決，避險情緒回溫而帶動金價。整體短期指標5日、10日均線持續下彎並雙雙跌破月線，呈現死亡交叉。

貴金屬研究機構Metals Focus報告顯示，由於央行購金買盤持續，且貿易緊張局勢與通膨風險都將支撐避險需求，加上美國財政壓力及對聯準會獨立性的擔憂減弱美元吸引力，金價未來仍有望再創新高，預期2026年金價將來到5000美元，白銀則上看60美元。