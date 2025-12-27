貴金屬再衝破歷史高點！ 專家：白銀狂飆恐遇「平倉潮」

白銀26日一度觸及每盎司79.2美元歷史新高。（圖／unsplash）

白銀價格持續飆升，繼24日創下高點紀錄後再度刷新里程碑，現貨白銀 專家指出，白銀飆漲的原因，可能係由倫敦現貨市場出現大規模實體擠兌潮所導致。

現貨黃金26日上漲1.15%，報每盎司4530.78美元；現貨白銀大漲9.99%，收報每盎司79.1609美元；現貨白金上漲9.5%，收至2431.44美元；現貨鈀金勁揚14.49%，報每盎司1927.62美元。

白銀價格今年至今已累計上漲超過159%，在投資人對高風險資產的信心動搖、對AI泡沫化擔憂，加上美國聯準會降息充滿不確定性，金屬價格大幅走高。

不過荷蘭交易專家Karel Mercx指出，倫敦白銀市場正面臨實物擠兌潮，用於衡量倫敦市場實物短缺程度的關鍵指標「一年期白銀掉期利率」減去「美國利率的利差」近期已暴跌7.18%，創下異常水平。

另外，根據業界專家David Jensen的分析，倫敦市場流通的紙本白銀憑證數量，遠遠超過可供交割的實物庫存。一旦實物提領需求形成趨勢，有限的庫存將迅速遭到擠兌，引發市場連鎖性的「平倉潮」。

