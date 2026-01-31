貴金屬大崩盤！ 金銀價單日各挫12％、31％

黃金價格30日盤中一度大跌12％。（圖／pixabay）

黃金價格30日盤中一度大跌12％，創下1983年以來最大單日跌幅，花旗集團（Citi）指出，黃金投資配置目前受到多項交織的地緣政治與經濟風險支撐，但其中約有一半的風險，將會在今年稍晚開始消退。

黃金現貨30日大跌9.5％，寫下1983年以來最大單日跌幅，報每盎司4883.62美元，29日最高曾觸及創紀錄的5594.82美元。美國2月黃金期貨價格為每盎司4745.1美元，跌幅11.4%。

美國總統川普宣布，將在聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）於5月任期屆滿後，提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）接手聯準會，此舉帶動美元走強，貴金屬集體跳水。

花旗表示，目前已反映在金價中的風險約有一半，將在2026年不會實現，或無法持續超過一年。花旗補充指出：「華許若獲確認任命，將進一步鞏固我們長期以來的基本情境判斷，即聯準會仍將維持政治獨立性，這也是對金價而言一項中期偏空的因素。」

美元指數應聲強勢反彈，導致以美元計價的貴金屬吸引力大減。白銀價格在盤中一度暴跌超過31％，最終收跌近30％。

