貴金屬翻車！金價重挫創2個月最大跌幅 白銀慘摔11%

此前行情看漲的現貨黃金價格週一（12/29）一度暴跌5%，不僅創下10月21日以來最大單日跌幅，也是今年第二次出現單日劇烈跌勢。白銀更重挫11%，創下2020年9月以來最大單日跌幅。

彭博（Bloomberg News）指出，黃金與白銀兩種貴金屬從歷史新高位急遽回落，觸發市場警訊，顯示其漲勢過快、過猛。全球最大實物白銀ETF「安石白銀信託」（iShares Silver Trust）單日暴跌逾10%，創2020年以來最大跌幅。

截至紐約時間下午3時05分，黃金價格下跌4.2%至每盎司4343.38美元。黃金類股同步重挫，紐蒙特公司（Newmont Corp.）、巴里克礦業（Barrick Mining Corp.）及阿哥尼可老鷹礦業（Agnico Eagle Mines Ltd.）跌幅均逾6%。

現貨白銀價格跌幅則達8.5%，報每盎司72.58美元，此前曾觸及每盎司84.01美元的新高紀錄。鉑金暴跌14%，鈀金則重挫近16%，此前鈀金盤中跌幅曾創下2020年以來最大紀錄。

然而，法國興業銀行固定收益與商品研究主管海格（Michael Haigh）指出，週一的跌勢主要源於交易員在金銀季節性的強勁漲勢後獲利了結。貴金屬向來在年底至新年期間，會展現極強勁的漲勢。

