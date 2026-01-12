貴金屬行情太熱！黃金、白銀ETF去年量價同創紀錄 元大投信提醒波動風險

期元大S&P黃金(00635U)、期元大道瓊白銀(00738U)報酬率表現。 圖：元大投信／提供

[Newtalk新聞] 國內兩檔貴金屬ETF——期元大 S&P 黃金（00635U）、期元大道瓊白銀（00738U）創掛牌以來表現最佳年度，交易量與投資人數均呈成長。針對投資熱度增加，元大投信提醒，貴金屬行情有基本面支撐，但隨價格上漲，潛在獲利了結賣壓出現，恐造成波動增加，交易前應同步留意風險。

根據 Lipper、證交所資料，00635U、00738U 在去（2025）年淨值分別上漲 54.4%、125.8%，日均成交金額亦較 2024 年增加 674%、517%，全年淨申購金額分別達到 68.1 億元、68.8 億元，規模達 96.8 億元、121.2 億元，同步改寫歷史新高紀錄。

近期國際上不平靜，伊朗內部示威危機加劇，據說川普已聽取對伊朗行動的軍方簡報，大規模示威、革命可能一觸即發。金價因此利多再創歷史新高，黃金現貨價每盎司突破 4,600 美元，白銀現貨觸及 84 美元，同創歷史新高。雖觀察 Fedwatch，聯準會一月會議降息機率僅 5%。但絲毫不影響貴金屬行情走勢。

期元大 S&P 黃金研究團隊指出，黃金具有獨特的保存購買力性質，長期對沖通膨風險，且在美元指數弱勢環境具表現空間，加上地緣政治風險持續、全球央行去美元轉進黃金的動能不斷，看好 2026 年的表現空間；而白銀除了參與貴金屬利多，應用層面更涉及國家安全，美國已將白銀列入關鍵礦產，中國更自 2026 年起管制白銀出口，供需失衡將支持基本面。

縱雖如此，交易貴金屬的波動風險仍不容小覷。以波動較黃金現貨大的白銀現貨為例，據彭博資訊，就算處於 2025 全年漲 148% 的超級多頭，其中仍有去年 3/28 日起 6 個交易日下跌 14%、10/17 日起 7 個交易日跌 13.6%，及 12/29 日起 3 個交易日下跌 9.6% 之情形。過去在面臨空頭如聯準會升息政策影響時，也曾於 2021 年二月至 2022 年九月長波段下跌約 4 成。

基於黃金、白銀投資熱度增加，元大投信提醒交易相關ETF前務必評估波動風險，應詳閱基金公開說明書，並確定已充分瞭解基金之風險及特性。目前芝加哥商品交易所（CME）已連續上調黃金、白銀期貨保證金，亦即投資人需要更多資金才能維持部位，建議參與行情可選擇不用自行額外投入保證金，且資本利得免所得稅的 00635U、 00738U，並嚴設進出場規劃。

期元大 S&P 黃金（00635U）、期元大道瓊白銀（00738U）分別持有黃金、白銀期貨合約，達到反映行情變化之效果，惟期貨價格不完全等同現貨價格，因此透過兩檔ETF進行投資，報酬率可能與同期間現貨價格變化出現差異。

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

