貴金屬超級循環成形 專家：黃金戰略配置需求續強

群益證舉辦貴金屬趨勢論壇，群益證總經理李文柱（右四）、群益投顧董事長蔡明彥（左四）、群益證執行副總裁洪欣如（右三）、德銀遠東投信副總林彥全(左二)、德銀遠東投信基金經理人劉坤儒(右二)合影。群益提供



隨著全球貨幣政策轉向寬鬆、地緣政治風險升溫，貴金屬市場持續走強。2025年以來，金價屢創歷史新高，累計漲幅逾五成，市場普遍認為，貴金屬已由傳統避險工具，逐步轉化為具備長期配置價值的戰略資產。

群益金鼎證券與德銀遠東投信昨(12/22)共同舉辦貴金屬投資論壇，針對金價高檔後的投資邏輯與後市走勢進行解析。與會專家指出，在聯準會降息循環確立、各國財政赤字擴大及去美元化趨勢持續下，貴金屬的結構性需求仍具支撐。

2026年「金價續強、銀價跟進」

群益投顧資深研究員董嘉青表示，此波金價上行，主要受美國貨幣政策轉向寬鬆、金融市場不確定性，以及地緣政治風險升高等因素帶動。即便金價處於相對高檔，但上述支撐因素並未消退，市場對黃金的避險與資產配置需求，仍可望延續至2026年。

董嘉青進一步指出，自2024年啟動漲勢以來，至2025年底金價累計漲幅約135%，走勢明顯偏強。展望未來一年，市場可能呈現「金價續強、銀價跟進」的格局，其中白銀除具備與黃金連動特性外，亦受限於供給偏緊，有機會展現較佳彈性。投資人可透過黃金、銀礦相關ETF，或大型礦業公司股票，參與貴金屬價格上行所帶動的投資機會。

金條金幣示意圖。路透社

從產業基本面觀察，德銀遠東投信基金經理人劉坤儒指出，貴金屬市場正出現結構性轉變，投資邏輯已不再僅限於金融屬性，實體供需的變化愈發關鍵。

貴金屬市場正出現結構性轉變

在黃金方面，劉坤儒認為，各國央行持續擴大購金，是支撐金價的重要力量。儘管央行近年積極增持，但黃金在全球央行外匯儲備中的占比仍不到四分之一，未來仍具提升空間。此外，中國投資人因房地產市場不確定性提高，逐步將黃金視為重要的資產保值工具，進一步推升需求。

白銀則呈現供給吃緊的結構性問題。劉坤儒指出，自2021年起白銀市場即處於供不應求狀態，隨著能源轉型加速，太陽能光電產業對白銀的需求明顯攀升，至2024年已占全球需求約17%。再加上電子、半導體等產業應用，工業需求比重接近六成，使白銀兼具貴金屬與工業金屬雙重特性。

此外，鉑金與鈀金等鉑族金屬的應用也逐步擴大。鉑金除用於汽車排放控制外，亦廣泛應用於高品質光纖、資料儲存與精密製程；鈀金則受惠於AI、資料中心及電子元件需求成長，產業應用面持續拓展。

專家普遍認為，在去美元化趨勢、財政赤字擴大與貨幣供給增加等結構性因素影響下，加上ETF資金流入與央行買盤支撐，貴金屬中長期需求仍具韌性，市場角色也將由短期避險，逐步轉向長期資產配置的一環。

