貴金屬飆漲！黃金去年漲逾6成 銀鉑年漲幅新高

2025年除了AI相關股票持續寫下紀錄，貴金屬更是大驚奇，黃金寫下46年來新紀錄，白銀更狂飆147%。國外專家認為，地緣政治不確定性，推升避險需求，未來持有黃金、白銀，會比持有貨幣資產來的有利。

黃金價格持續飆漲，預計2025年將上漲64%，此漲幅若達成，將寫下自1979年以來最大的年度漲幅。然而，漲勢不僅限於黃金，白銀也上漲了141%，鉑金上漲125%，兩者雙雙寫下歷來最大年度漲幅。此外，常見於項鍊、手鍊等飾品中的鈀金，其漲幅也來到82%。

貴金屬價格全面上漲，主要原因在地緣政治與經濟的不確定性，使得在2025年全球供應鏈加速重組的預期升高，高風險環境也推升了避險需求。另一個原因則來自美元與利率環境，這也是影響貴金屬，尤其是金價走深的關鍵因素。畢竟，過去市場往往將黃金視為被動反映宏觀環境的資產。

另一方面，報告也指出，白銀在新能源、太陽能、電子、軍工等領域也具有結構性的韌性。加上中國自元旦開始實施的收緊出口政策，這些因素都有可能放大市場緊張程度，進而推升價格進一步上漲。

